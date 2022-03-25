居屋2022｜昨夜截止申請　累收逾25萬份申請　暫超額認購約27倍

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會另會重售上期彩禾苑和山麗苑15個撻訂收回單位、屋邨租置計劃回收單位，以及房協在翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑合共27個回收單位。

新一期居屋申請期昨日（24日）晚上7時截止。房委會表示，連同網上申請及親身交表，累計收到25.1萬份居屋申請，暫超額認購約27倍。相關數字尚未計及日內會收到的郵遞申請，料最終申請數字會較上述公布數字多。



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房委會指，在網上申請方面，截至昨日下午5時，累計收到約22萬4,000份居屋和10萬9,000份白居二申請。至於樂富的香港房屋委員會客務中心，則收到約共27,000份居屋或白居二申請表。換言之，今期居屋申請累計有25萬1,000份，暫時超額認購約27倍，即27人爭一個單位。

房委會表示，上述只屬臨時數字，尚未計及日內會收到的郵遞申請，以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請，最終數字會於攪珠時公布。

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公屋聯會︰申請數字較預期低 但仍處於高位

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期居屋折扣率達五一折，價單便宜。加上北角、啟德等新盤均座落市區，地理位置優越、交通便利，具吸引力，原先以為申請人數可多達30萬多萬，再創新高，現時申請數字雖較預期低，但他形容仍處於高位，白表競爭仍然激烈。

對於申請宗數較預期少，他認為有兩大成因，一來今次推出的單位較去年多2,000多伙，稍為減低競爭，二來現時正處於第五波疫情高峰期，經濟受挫，令申請者更為審慎。

今期居屋預料會在今年第二季攪珠、第四季揀樓。根據房委會資料，今期新推出的7個屋苑仍然是屬於臨時售價，價位介乎124萬元至531萬元，當中「樓王」為座落北角電照街的驥華苑的只提供248伙，臨時售價介乎248萬至531萬元；而入場費最低的屋苑位為啟德啟欣苑，最便宜的單人開方式單位僅124萬元。

政府消息人士早前表示，有1至2個屋苑的開則仍未完成審批，最後或有機會進一步下調，最終售價預料會在今年中公布。

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翻查資料，上次居屋推售6個屋苑，以市價6折發售，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位，當時共收到23.6萬份居屋申請，超額認購32.4倍。