11歲奕彤心肌炎留醫一個月終回家　機能大致回復：大家唔使擔心我

今年11歲女童蕭奕彤上月因心肌炎入院，病況一度急轉直下，要在兒童醫院深切治部留醫，奕彤的姨姨在Facebook專頁發文分享喜訊，指收到醫生通知，奕彤在留醫一個月後，終於可以回家，形容心情如「來回地獄又折返人間」，奕彤更托姨姨告知一直關注及支持她的人：「我已經好返好多，連醫生都話我快，你地唔使擔心我」；奕彤姨姨在文中也提到，進出兒童醫院期間發現「這裡仍有很多為生命而戰的小勇士和他們的家人仍在打拼，願祝福可以延續，但願奇蹟每天上演。」



奕彤上月因心口痛及肚痛入院檢查，確診心肌炎，入院不足一天情況急轉直下，需使用人工心肺機，並在兒童醫院深切治部留醫，事發前三星期，她曾接種第二劑復必泰疫苗。奕彤後來接受心臟小手術，並穩住每況愈下的狀況。

奕彤姨姨報喜 形容「來回地獄又折返人間」

奕彤的姨姨一直在Facebook專頁「地上媽媽」撰寫文章，詳述奕彤的病況及進展。奕彤姨姨今日再度發文，指接到醫生通知，奕彤可以離開醫院回家，形容心情如「來回地獄又折返人間」，並在文中感謝大眾一直都心繫奕彤。

奕彤姨姨也提到奕彤現時的情況，指奕彤的內臟機能大致回復，惟雙腳因術後神經需要較長時間復原，所以暫時會以輪椅代步，仍需持續鍛鍊，強化腿部肌肉。

最初醒來迷迷糊糊情緒波動 慢慢學會劫後餘生的感恩

奕彤姨姨指，奕彤最初從昏睡中醒來，感覺身體彷彿在「一夜間變得支離破碎」，前段時間也是迷迷糊糊，情緒波動，但在家人、醫護及各專職治療人員悉心照料下，「她逐步從疑惑、抗拒、走到明白，接受，然後學會劫後餘生的感恩。」

奕彤姨姨指今日收到醫生通知，奕彤可離開兒童醫院回家。（資料圖片）

排除萬難經歷將成為奕彤重要一課

文中提及，奕彤曾向媽媽分享在深切治療部病房見到醫護搶救鄰床小朋友的情況，並謂「我終於知道點解啲人唔識得我都會擔心我，同我打氣，我依家都好擔心個個小朋友。」奕彤姨姨遂指，這段排除萬難的經歷將會成為奕彤重要的一課。

奕彤姨姨：願祝福延續 奇蹟每天上演

奕彤姨姨在文末除了向大眾再度表達感謝，也提到進出兒童醫院期間，發現醫院仍有很多為生命而戰的小勇士和他們的家人仍在打拼，「願祝福可以延續，但願奇蹟每天上演。」