疫情．7.13｜確診再度升破3000宗　深圳灣口岸檢測陽性人士無人理

本港今日（13日）新增3154宗確診，包括211宗輸入，死亡個案多2宗，其中一名離世病人為102歲。學校呈報個案387宗。41校網名校瑪利諾修院學校(小學部)4A班有3人染疫，需停課一周。



香港疫情數字高企不下，現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，而深圳灣口岸排隊等檢測隨時3小時以上。港府今日（13日）公布，由周五（15日）起，經深圳灣口岸過關離境旅客必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測，政府將於明日（14日）凌晨零時、即今晚午夜啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

▼7月13日強制檢測公告▼



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【23:03】醫務衞生局公布強制檢測公告，共有81處上榜，當中包括20間食肆及旺角 MPM商場Red MR紅人派對卡拉OK，是重推強檢後首次有卡拉OK上榜，指明期間及時段為7月8日下午18:30至晚上20:45，在該段時間在場人士須於明日或後日（14日或15日）進行核酸檢測。

上榜食肆中，有香港迪士尼樂園明日世界彗星餐廳Comet Café ，涉及日子為7月11下午17:15至18:30。三間金鐘及中環食肆上榜，包括：金鐘遠東金融中心四季．悅、中環士丹利街小雨天、中環皇后大道中滿滿食堂。

7月13日強制檢測食肆：

1.香港迪士尼樂園明日世界彗星餐廳

2.鰂魚涌太古坊栢克大廈東海酒家

3.鰂魚涌康怡廣場北座上海姥姥

4.灣仔三角街竺扶大班燒味

5.金鐘遠東金融中心四季．悅

6.中環士丹利街小雨天

7.中環皇后大道中滿滿食堂

8.尖沙咀圓方木區正斗粥麵專家

9.尖沙咀漆咸道南南記粉麵

10.尖沙咀亞士厘道旺記冰室

11.尖沙咀 The ONE阿夫利拉麵

12.油麻地佐敦道青葉海鮮酒家

13.旺角 MPM 商場紅人派對

14.深水埗荔枝角道永誠冰室

15.紅磡黃埔天地百合苑商場中華小厨

16.紅磡黃埔天地百合苑商場大家樂

17.紅磡黃埔天地美食坊逸逸居

18.土瓜灣翔龍灣廣場元朗冰室

19.土瓜灣翔龍灣廣場德馨苑

20.黃大仙環鳳街鳳園冰室

21.觀塘成業街黃金冰室

▼7月13日強制檢測公告詳情▼



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有58幢大廈因為確診者居住而上榜，包括半山區干德道36 號慧明苑1 座、土瓜灣傲雲峰 1 座、太古城華山閣、鰂魚涌康怡花園 F2 座、將軍澳都會駅城中駅10 座、將軍澳新寶城 2 座、尖沙咀 The Austin 1 座 T1、馬鞍山聽濤雅苑 5 座等。

馬鞍山錦英苑錦達閣及恆安邨恆江樓因污水呈陽性，居民須強檢。

▼7月13日 市民追看今年超級月亮▼



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【22:36】澳門停市禁足今日（13日）踏入第3日，應變協調中心今日至少發出588次勸喻，檢控6宗個案，累計檢控19宗，其中一人涉嫌沒有佩戴口罩街上吸煙，被法院判監禁5個月，緩刑兩年罰款一萬元，是澳門首宗無戴口罩罪成個案。

【22:11】本港疫情反彈，衞生署衞生防護中心今日（13日）更新確診大廈名單，新呈報1,517幢，當中有不少私人屋苑多棟「大規模」上榜，包括太古城共10座、黃埔花園共12座、日出康城共9座、美孚新邨共10座等。

名單內亦有不少豪宅屋苑，例如位於寶馬山賽西湖大廈8及13座、西灣河嘉亨灣2座、紅磡半島豪庭1及4座、油尖旺利奧坊、擎天半島等。另外，亦有16棟政府宿舍上榜，包括柴灣已婚警察宿舍1座、荔景紀律部隊宿舍2及3座等。

【18:44】政府稅務助理主任聲稱不滿時任特首林鄭月娥處理疫情的政策，遂向醫管局及入境處發電郵，包括「斬死林鄭月娥」的字眼，又聲言要炸毀入境處及政府總部等。稅務助理今(13日)在東區法院承認3項刑事毀壞罪，案情指他被捕後不但直認曾發出電郵，並稱他特別把電郵發給政府部門，盼能把其不滿轉達給林鄭知道。裁判官把案押後至8月8日判刑。

【18:15】上水祥龍圍邨呈祥樓今日圍封檢測，政府目標是在明日（14日）上午約十時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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.▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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【18:13】香港疫情反彈，各區出現確診個案。港府今日（13日）公布，因應荃灣區、深水埗區及葵青區共19個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及屋苑及大廈包括碧堤半島及又一居等。

▼7月13日 部份污水陽性的屋苑及大廈▼



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【17:01】觀塘順天邨天琴樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（14日）上午約九時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:53】張竹君表示，通常深圳灣離開香港時要做測試，返到大陸的要求是快測要陰性，一般市民在深圳灣離港前，在社區檢測中心做陰性報告，取得報告再在深圳灣做測試，是陰性才可離開，有時經過48小時變陽性或復陽，好多人CT值較高，不符合返內地要求。這些人要求要點對點，搭的士返屋企。如屬陽性個案，在港申報平台、跟進陽性報告，按五層分流設施，決定是去檢疫中心或在家檢疫。至於如何優化轉送陽性人士的安排，她表示具體安排未有細節。

【16:49】BA.2.12.1個案新增58宗懷疑個案，當中40宗本地暫無源頭，餘下18宗與其他個案相關個案。懷疑BA.4或者BA.5有24宗，其中有9宗與其他個案相關，15宗本地無源頭。

部分BA.4或BA.5無源頭個案住址分佈：

-荃灣翠景臺

-葵涌安蔭邨澤蔭樓

-馬鞍山海柏花園1座

-太古城海景花園(東)雅蓮閣

-元朗朗屏8號

-土瓜灣農圃道

-天水圍天富苑K座賢富閣

-彩輝邨一座彩華樓

-藍田麗港城14座

-觀塘順利邨利康樓

-貝沙灣8座

-馬鞍山曉峰灣畔4座

-鰂魚涌柏蕙苑康柏閣

-太古城星輝台天星閣

【16:46】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，留院確診病人已升至1000人，新入院人數增加較多，情況令人憂慮，留意住院情況，隔離病床、人手需求，加強調動病床、人手及調整服務，確保公院有足夠設施、人手照顧確診病人。由於社區多了確診個案，而且不少源頭不明傳播鏈，會續加強病人、員工檢測，前數日公布加強院舍出院檢測，出院前替病人做核酸檢測，確保沒有傳染性才返院舍。員工方面，每日都要做快測，短期內會加強檢測安排，尤其需要照顧易受感染病人的員工會加強，減病房感染風險。

-伊利沙伯醫院骨科病房兩員工確診，連同兩名7月10日及11日已公布的確診病人，此病房至今兩病人、兩員工確診，已隔離治療及穩定，停收新症及探訪安排，徹底清潔

-伊利沙伯醫院放射治療部有5護士及2醫生確診，7月9日至7月11日確診，醫院已展開追蹤，所有員工有合適裝備，調查流行病學關連，有關員工正接受隔離，部門運作不受影

【16:41】學校呈報個案今日新增387宗呈報個案，涉309間學校，包括314名學生及 73名教職員，169間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下4學校的個別班級停課一周：

-神召會第一小學暨幼稚園：上午班有20學生，當中兩人確診

-瑪利諾修院學校(小學部)：4A班3人染疫，有29學生上堂

-神召會華人同工聯會景盛幼稚園：K2B班有19學生，有2人染疫

-荃灣何傳耀小學：1B班有26學生，三人感染

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增3154宗確診，包括211宗輸入，死亡個案多2宗，其中一名離世病人為102歲。學校呈報個案387宗。

【16:11】欲經深圳灣口岸回內地人士如在場快速核酸檢測陽性不准出境，獲發紅色手帶，衞生署只着他們「自由行」回住所隔離，，近期每日約有5宗，增加播毒風險。記者今日（13日）到深圳灣口岸視察，繼續有大批旅客出境，有人獲發紅色手帶後，職員無將他分隔開；有檢測陽性人士表示，衛生署職員只要求他進行網上申報，並「自己想辦法」離開，批評署方安排非常不清晰，欲致電熱線查詢又一直打不通，逗留約1.5小時後坐巴士離開。

【14:58】日本駐香港總領事館公布，一名駐香港總領事館人員今日在快速抗原測試中對新型冠狀病毒呈陽性，由於領事館須進行消毒等對應措施，故此今日臨時閉館至下午4時。

日本駐香港總領事館稱，該名人員的最後上班日為昨日（12日），他當日上午約10時15分至12時以及下午約5時15分至6時，曾於46樓領事業務窗口附近走廊及多用途活動室進行安倍晉三前首相弔唁冊簽署之誘導工作。

日本駐香港總領事館指，曾於上述時間到訪人士，若出現發燒等懷疑感染症狀，請考慮盡快到醫療機關求醫。

【14:35】香港疫情居高不下，醫務衞生局局長盧寵茂今日(13日)出席活動致辭時表示，其上任後當務之急是循證抗疫，透過科學精準抗疫措施，用最少代價換取最大效果，亦包括逐步恢復本港與內地及國際聯繫。他又提到，將與各部門及醫療界，齊心協力在醫務衛生範疇同為香港開新篇。

【14:17】第五波疫情影響跨境陸路運輸，運輸及物流局以書面回應議員質詢時透露，今年首五個月的陸路跨境貨運量，較去年同期跌約51%；三月的貨物貿易總額按年下跌7.4%，減少約624億元。當局又指，在2月28日至6月30日期間，香港各陸路口岸成功阻截1,212宗初步陽性，或不確定個案的跨境貨車司機進入內地。

海、陸、空路的貨運情況（立法會文件）

▼7月13日 醫務衞生局局長盧寵茂出席仁濟醫院董事局就職典禮▼



【13:40】大埔民政事務處今日聯同大埔警區和衞生署在大埔兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈、即白石角雲滙第十座及第十一座進行執法行動，要求受檢人士出示根據政府早前就該兩幢大廈發出的強制檢測公告期限內，病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。

行動中，政府共檢查了約200名受檢人士的檢測報告，其中10名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中五人處定額罰款10,000元。

【12:58】疫情肆虐期間，政府不時圍封大廈要求住戶強制檢測，惟不時有公屋住戶無應門，有立法會議質疑相關無應門單位是丟空。房屋局局長何永賢今日（13日）回覆質詢時指，今年上半年共圍封250條公共屋邨，即平均每日有1.3條屋邨被圍封，合共10%住戶無應門，惟大部份住戶只是外出工作、封區時不在單位內等，強調會嚴肅跟進懷疑濫用單位的個案，但未有交代有關數據跟及相關跟進行動。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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【12:43】政府公布由七月十五日起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府將於明日（14日）凌晨零時啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程。

擬在七月十五日或以後經深圳灣口岸前往內地的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，可經網上檢測預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。旅客在網頁預約時，必須輸入姓名、身分證明文件號碼及深圳健康驛站的預約編號。旅客可透過預約系統預約未來七天的特別核酸檢測時段。

【12:00】政府公布，行政長官李家超擴大抗疫專家顧問團團隊，委任六位專家在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇向政府提供意見。六位專家包括許樹昌、孔繁毅、劉澤星、劉宇隆、梁卓偉和袁國勇。其中，孔繁毅、劉澤星、劉宇隆為新加入，梁卓偉、袁國勇及許樹昌則留任。政府指，李家超將不時主持專家顧問團會議，連同政府官員和醫院管理局代表，聽取專家的專業意見，以更全面地掌握疫情形勢。

▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼



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【11:00】澳門疫情持續，停市7日今日踏入第三日，確診個案仍未止。新型冠狀病毒感染應變協調中心公布最新再發現32宗陽性個案，當中21宗在紅碼區及醫學觀察酒店揪出。至於昨日（12日）啟動的第8輪全民核酸檢測，截至今早8時，累計有3管混樣樣本呈陽性。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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【09:30】本港疫情高企不下，醫務衞生局正研究推出香港健康碼/紅黃碼，醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時解釋，實施紅黃碼並非為限制市民自由，反而是提升自由，因禁止抵港人士入高風險場所，有助縮短他們酒店檢疫期。盧寵茂透露，「國際投資峰會」11月初在香港舉行，屆時抵港人士隔離檢疫方式可能有變，他們或可有條件地免檢疫入境，雖仍需核酸檢測，但不排除由酒店檢疫可改為醫學監察，期間禁作高風險活動，包括到訪酒吧。

▼7月8日 醫務衞生局局長盧寵茂主持疫情記者會▼



【08:12】大埔富亨邨亨盛樓解封，圍封期間約1000人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月12日 醫務衞生局局長盧寵茂教授巡視北大嶼山醫療設施▼



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▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼

