「機械人羅家英」演粵劇　馬會慈善總監梁卓偉：科技應用超乎想像

政府抗疫專家顧問團成員港大醫學院前院長梁卓偉本月轉跑道，到馬會履新，今晚（11日）首度以慈善及社區事務執行總監出席公開活動，與官員及嘉賓為「藝創明天」計劃主禮。這活動是西九文化區首個結合科技及創新元素的大型 藝術科技節，馬會展示計劃將呈獻一系列精彩紛呈的現場表演及線上節目，貫穿戲曲、音樂、戲劇、 舞蹈和實驗裝置，由 今年7月至明年3月於西九文化區上演。



「藝創明天」計劃開幕儀式，茶館劇場《開心穿粵》藝術策劃及導演之一羅家英（前右一)與馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉(前右二)及賓與，全港首個粵劇機械人（最後排)合照。（馬會提供圖片）

重點節目《開心穿粵》 人工智能展示「機械人羅家英」

「藝創明天」計劃賽馬會獨家贊助，是馬會審批撥款6.3億元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一，開幕禮今晚於戲曲中心舉行。

「藝創明天」計劃邀請了本地和不同地區的藝術家和藝術團體參與。當中重點節目包括8月起在戲曲中心茶館劇場上演的粵劇《開心穿粵》，是全港首個以人工智能程式操作，仿照粵劇大老倌羅家英的面部表情、聲線及姿態製作的機械人，將首度於茶館劇場演出。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉 (右四)，陪同文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖 (左四)、茶館劇場《開心穿粵》藝術策劃及導演之一羅家英 (右二)主持「藝創明天」計劃開幕儀式。（馬會提供圖片）

梁卓偉：相信能為觀眾帶來嶄新體驗

梁卓偉表示，很高興能支持這次「藝創明天」計劃，推動香港文化藝術和促進創意產業。「現今科技應用的可能性超乎想像，是次藝術節將數碼技術和人工智能融入表演藝術，相信能為觀眾帶來嶄新的啟發和欣賞體驗。」

梁卓偉陪同文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、西九文化區管理局表演藝術委員會主席譚允芝、戲曲中心顧問小組主席楊偉誠博士、西九文化區管理局行政總 裁馮程淑儀、茶館劇場《開心穿粵》藝術策劃及導演之一羅家英、西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民及茶館劇場《開心穿粵》導演之一鍾珍珍主持開幕儀式，並欣賞開幕節目《開心穿粵》的首演。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉於開幕禮致辭指出，現今科技應用的可能性超乎想像。（馬會提供圖片）

壓軸活動展示創新戶外裝置 在港體驗北極光

馬會展示，「藝創明天」計劃其他節目也包括於9 月在自由空間上演，結合身體與數碼感官的舞蹈系節目「Phygital D」， 以及於10月底舉行的第四屆「自由爵士音樂節」；壓軸活動則有本地和海外媒體藝術家創作一系列創新矚目的戶外裝置，包括瑞士藝術家Dan Acher 的《Borealis》，通過大型戶外光影裝置，讓觀眾體驗北極光的夢幻奧妙。