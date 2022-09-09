補鈣品維他命D3較聲稱少96% 萬寧、分銷商和進口商共罰13.4萬元
撰文：劉夢婷
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海關早前接獲舉報，指市面上有一款懷疑附有虛假成份說明的營養補鈣食品出售。海關隨後從一間連鎖個人護理用品零售商的上環分店，試購涉事營養補鈣食品，化驗結果顯示每粒營養補鈣食品的維他命D3含量，只有9.22國際單位，比產品聲稱的250國際單位少超過96%。據了解，涉事連鎖店為萬寧。
海關今日（9日）表示，就有關事件，一間連鎖個人護理用品零售商、一個分銷商和一個進口商，涉違反《商品說明條例》，分別於8月19日和今日（9日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立，合共被罰款13.4萬元。涉案的1,702樽及4.8萬粒營養補鈣食品亦被充公。
每粒補鈣品維他命D3含量比聲稱少逾96%
海關表示，涉事的一間連鎖個人護理用品零售商、一個分銷商和一個進口商因應用虛假商品說明，以及供應和管有已應用虛假商品說明的營養補鈣食品作售賣用途，違反《商品說明條例》，分別於8月19日和今日（9日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立，合共被罰款13.4萬元，涉案的1,702樽及4.8萬粒營養補鈣食品亦被充公。
海關早前接獲舉報後，海關人員從一間連鎖個人護理用品零售商的上環分店，試購該款營養補鈣食品，並把樣本送往認可檢測所進行化驗。結果顯示每粒營養補鈣食品的維他命D3含量只有9.22國際單位，比產品聲稱的250國際單位少超過96%。
海關︰最高可被判罰款50萬元及監禁5年
海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶，購買商品前更應清楚了解其詳細資料和聲稱容量。
根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，或供應或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。
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