2元乘車優惠｜9.25擴展至19條邨巴　議員冀涵蓋更多（附全邨巴線)

港府推出的「二元乘車優惠計劃」，將於9月25日擴展至19條邨巴（指定居民巴士服務），包括愉景灣和馬灣各4條路線。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，已就計劃擴展至邨巴爭取多年，形容今次屬「政策突破」，樂見居於偏遠地區的居民「唔再係孤兒仔」，終於有機會受惠、以二元乘邨巴，期望計劃未來涵蓋更多邨巴。



▼二元乘車優惠計劃▼



愉景灣及馬灣各4條路線邨巴納入計劃

據運輸署網站資料，「二元乘車優惠計劃」將於9月25日起，擴展至19條邨巴。其中愉景灣及馬灣各有4條路線的邨巴納入計劃，包括在愉景灣區內道路行駛的DB00R、來往愉景灣及東涌的DB01R、來往愉景灣及欣澳的DB03R、來往愉景灣 – 中環3號碼頭通宵線DB08R，當中DB08R單程收費58元。

來往馬灣 (東灣巴士總站) 及青衣站的NR330、來往馬灣 (珀欣路)及荃灣的NR331等同樣受惠。其他包括海濱花園、碧瑤灣、美景臺、新屯門中心、屯門浪濤灣、 沙田廣源邨及元朗(益發/大興大厦) 的邨巴線。

參與二元優惠計劃的指定居民巴士服務：



HR42: 碧瑤灣(下) – 堅尼地城港鐵站 (循環線)

HR88: 美景臺 – 干諾道中(永安集團大廈)(循環線)

DB00R: 愉景灣 (愉景灣區內道路)

DB01R: 愉景灣 – 東涌

DB03R: 愉景灣 – 欣澳 [包括特別班次DB03RP: 愉景北商場 – 欣澳]

DB08R: 愉景灣 – 中環 (中環3號碼頭) (通宵線)

NR35: 海濱花園 – 觀塘

NR38: 海濱花園 – 中環/金鐘

NR330: 馬灣 (東灣巴士總站) – 青衣站

NR331: 馬灣 (珀欣路) – 荃灣 (西樓角路) (循環線) [包括特別班次NR331S: 馬灣 (珀路) – 荃灣西 (如心廣場巴士總站) (循環線)]

NR332: 馬灣 (東灣巴士總站) – 葵芳 (新都會廣場)

NR338: 馬灣 (東灣巴士總站) – 中環 (中環二號碼頭) (通宵線)

NR740: 新屯門中心 – 尖沙咀東

NR741: 新屯門中心 – 灣仔

NR761: 屯門浪濤灣 – 荃灣站 (循環線)

NR83: 沙田廣源邨 – 中環

NR86: 沙田廣源邨 – 紅磡站

NR811: 沙田廣源邨 – 銅鑼灣

NR945: 元朗(益發/大興大厦) – 北角



陳恒鑌：期望錦綉花園邨巴也納入計劃

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，已就計劃擴展至邨巴爭取多年，形容今次屬「政策突破」，又指以往有不少居於偏遠地區的居民因邨巴被排除在計劃外感到「被遺棄」，樂見居於偏遠地區的居民「不再係孤兒仔」，終於有機會受惠、以二元乘邨巴。

他續指，現時首批納入計劃的邨巴路線只有19條，他認為遠遠不足夠，提到仍有不少較偏遠的屋苑，如錦綉花園，要靠邨巴出入，期望未來會有更多邨巴納入計劃。

田北辰：大部份邨巴路線有平行路線未獲納入計劃

實政圓桌立法會議員田北辰則指，全港逾百條邨巴路線，僅現時批出的19條路線符合當局提出的條件，獲納入計劃。據他所知，大部份邨巴經營者願意接受運輸署規管，但因為不少邨巴路線有其他公共交通提供的平行路線，所以未獲納入計劃。

港府於今年2月起擴闊「二元乘車優惠計劃」，把合資格年齡門檻調低至60歲，並將電車及紅色非專線小巴等公共交通工具亦加入計劃。在2021年討論計劃擴展時，已有立法會議員質疑為何計劃未將邨巴納入計劃，當時政府曾回應指先處理好紅巴等的納入工作，會盡快將計劃擴展至邨巴。