強制檢測｜65大廈上榜 涉天后名廈栢景臺、將軍澳帝景灣
本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（28日）公布最新名單，共有65幢大廈上榜，其中西貢區將軍澳佔九幢，為18區之冠，包括日出康城 MALIBU 2A及2B座、天晉星鑽海、帝景灣6、7、8座等
此外，亦有不少豪宅或藍籌屋苑上榜，包括天后名廈栢景臺1座、沙田駿景園9座、青衣藍澄灣1座、荃灣灣景花園2座等地方。
▼9月28日 強制檢測大廈名單▼
將軍澳9幢上榜 涉日出康城MALIBU、天晉星鑽海
最新強檢名單顯示，共有65幢大廈上榜，當中53幢有較多居民確診，另12幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。
重災區為西貢區將軍澳，共有9幢大廈上榜，包括日出康城MALIBU 2A及2B座、天晉星鑽海、叠翠軒2座、彩明苑彩貴閣、厚德邨德裕樓和寶林邨寶仁樓；另帝景灣6、7、8座因污水樣本檢測呈陽性也納入強檢名單，連同昨日上榜的1、2、3及5座，全屋苑七幢大廈居民都需進行核酸檢測。
其他上榜私樓尚有香港仔中心海瑚閣、旺角新填地街595號MOD595、藍田滙景花園14座、沙田田園閣2座、沙田駿景園9座、青衣藍澄灣1座、荃灣灣景花園2座、屯門景新臺1座。
▼部份9月28日強制檢測大廈▼
何文田共5幢大廈需強檢 俊民苑佔4幢
何文田共5幢大廈需強檢測，其中俊民苑文斌閣本身因較多居民確診需強制檢測。而在12幢因污水樣本陽性上榜的大廈中，何文田再有4幢，包括俊民苑文明閣、文蘭閣及文愛閣，還包括欣圖軒3座。
任何人在9月22日至28日曾身處有關大廈所超過兩小時，須於明日或後日（29日或30日）前往進行核酸檢測。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月29日）▼
政府明日（29日）將於南區鴨脷洲邨及樂富橫頭磡邨重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至9月30日（星期五）。各流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件。
多個檢測點已設置派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。此外，市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。
9月28日強檢的大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地
1.將軍澳彩明苑彩貴閣
2.將軍澳厚德邨德裕樓
3.將軍澳寶林邨寶仁樓
4.將軍澳叠翠軒 2 座
5.將軍澳天晉星鑽海
6.將軍澳日出康城 MALIBU 2A 及 2B 座
7.馬鞍山錦豐苑錦荷閣
8.大圍美林邨美槐樓
9.大圍海福花園福熹閣
10.沙田乙明邨明恩樓
11.沙田駿景園 9 座
12.沙田愉田苑愉逸閣
13.沙田田園閣 2 座
14.大埔廣福邨廣惠樓
15.大埔頌雅苑頌善閣
16.粉嶺景盛苑俊景閣
17.上水彩蒲苑彩晶閣
18.元朗朗屏邨繡屏樓
19.天水圍天瑞一邨瑞國樓
20.天水圍天恒邨恒貴樓
21.屯門大興邨興昌樓
22.屯門景新臺 1 座
23.屯門田景路 33 號兆隆苑
24.東涌富東邨東埔樓
25.東涌海堤灣畔 1 座
26.青衣藍澄灣 1 座
27.荃灣灣景花園 2 座
28.葵涌祖堯邨啟恆樓
29.葵涌石蔭東邨蔭恆樓
30.葵涌葵涌邨春葵樓
31.葵涌石籬二邨石榮樓
32.長沙灣凱樂苑凱莎閣
33.長沙灣麗翠苑麗棋閣
34.橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
35.石硤尾白田邨麗田樓
36.旺角新填地街595號MOD 595
37.新蒲崗采頤花園 7 座
38.紅磡家維邨家安樓
39.何文田俊民苑文斌閣
40.鑽石山龍蟠苑龍璋閣
41.牛頭角彩盈邨盈安樓
42.慈雲山慈康邨康潤樓
43.觀塘安泰邨豐泰樓
44.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
45.九龍灣彩興苑彩蕎閣
46.九龍灣啟業邨啟樂樓
47.藍田興田邨恩田樓
48.藍田滙景花園 14 座
49.油塘油麗邨逸麗樓
50.油塘油美苑瀅美閣
51.柴灣富景花園 10 座
52.北角栢景臺 1 座
53.香港仔香港仔中心海瑚閣
污水樣本檢測呈陽性的地
54.鴨脷洲 鴨脷洲邨利褔樓高座及低座
55.屯門 富健花園 9 座
56.屯門 富健花園 8 座
57.赤柱 龍德苑至德閣
58.赤柱 龍德苑承德閣
59.將軍澳 帝景灣 6 座
60.將軍澳 帝景灣 8 座
61.將軍澳 帝景灣 7 座
62.何文田 欣圖軒 3 座
63.何文田 俊民苑文明閣
64.何文田 俊民苑文蘭閣
65.何文田 俊民苑文愛閣