強制檢測｜65大廈上榜　涉天后名廈栢景臺、將軍澳帝景灣

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（28日）公布最新名單，共有65幢大廈上榜，其中西貢區將軍澳佔九幢，為18區之冠，包括日出康城 MALIBU 2A及2B座、天晉星鑽海、帝景灣6、7、8座等



此外，亦有不少豪宅或藍籌屋苑上榜，包括天后名廈栢景臺1座、沙田駿景園9座、青衣藍澄灣1座、荃灣灣景花園2座等地方。



▼9月28日 強制檢測大廈名單▼



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將軍澳9幢上榜 涉日出康城MALIBU、天晉星鑽海

最新強檢名單顯示，共有65幢大廈上榜，當中53幢有較多居民確診，另12幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

重災區為西貢區將軍澳，共有9幢大廈上榜，包括日出康城MALIBU 2A及2B座、天晉星鑽海、叠翠軒2座、彩明苑彩貴閣、厚德邨德裕樓和寶林邨寶仁樓；另帝景灣6、7、8座因污水樣本檢測呈陽性也納入強檢名單，連同昨日上榜的1、2、3及5座，全屋苑七幢大廈居民都需進行核酸檢測。

其他上榜私樓尚有香港仔中心海瑚閣、旺角新填地街595號MOD595、藍田滙景花園14座、沙田田園閣2座、沙田駿景園9座、青衣藍澄灣1座、荃灣灣景花園2座、屯門景新臺1座。

▼部份9月28日強制檢測大廈▼



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何文田共5幢大廈需強檢 俊民苑佔4幢

何文田共5幢大廈需強檢測，其中俊民苑文斌閣本身因較多居民確診需強制檢測。而在12幢因污水樣本陽性上榜的大廈中，何文田再有4幢，包括俊民苑文明閣、文蘭閣及文愛閣，還包括欣圖軒3座。

任何人在9月22日至28日曾身處有關大廈所超過兩小時，須於明日或後日（29日或30日）前往進行核酸檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月29日）▼



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政府明日（29日）將於南區鴨脷洲邨及樂富橫頭磡邨重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至9月30日（星期五）。各流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件。

多個檢測點已設置派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。此外，市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

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9月28日強檢的大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地

1.將軍澳彩明苑彩貴閣

2.將軍澳厚德邨德裕樓

3.將軍澳寶林邨寶仁樓

4.將軍澳叠翠軒 2 座

5.將軍澳天晉星鑽海

6.將軍澳日出康城 MALIBU 2A 及 2B 座

7.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

8.大圍美林邨美槐樓

9.大圍海福花園福熹閣

10.沙田乙明邨明恩樓

11.沙田駿景園 9 座

12.沙田愉田苑愉逸閣

13.沙田田園閣 2 座

14.大埔廣福邨廣惠樓

15.大埔頌雅苑頌善閣

16.粉嶺景盛苑俊景閣

17.上水彩蒲苑彩晶閣

18.元朗朗屏邨繡屏樓

19.天水圍天瑞一邨瑞國樓

20.天水圍天恒邨恒貴樓

21.屯門大興邨興昌樓

22.屯門景新臺 1 座

23.屯門田景路 33 號兆隆苑

24.東涌富東邨東埔樓

25.東涌海堤灣畔 1 座

26.青衣藍澄灣 1 座

27.荃灣灣景花園 2 座

28.葵涌祖堯邨啟恆樓

29.葵涌石蔭東邨蔭恆樓

30.葵涌葵涌邨春葵樓

31.葵涌石籬二邨石榮樓

32.長沙灣凱樂苑凱莎閣

33.長沙灣麗翠苑麗棋閣

34.橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

35.石硤尾白田邨麗田樓

36.旺角新填地街595號MOD 595

37.新蒲崗采頤花園 7 座

38.紅磡家維邨家安樓

39.何文田俊民苑文斌閣

40.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

41.牛頭角彩盈邨盈安樓

42.慈雲山慈康邨康潤樓

43.觀塘安泰邨豐泰樓

44.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

45.九龍灣彩興苑彩蕎閣

46.九龍灣啟業邨啟樂樓

47.藍田興田邨恩田樓

48.藍田滙景花園 14 座

49.油塘油麗邨逸麗樓

50.油塘油美苑瀅美閣

51.柴灣富景花園 10 座

52.北角栢景臺 1 座

53.香港仔香港仔中心海瑚閣

污水樣本檢測呈陽性的地

54.鴨脷洲 鴨脷洲邨利褔樓高座及低座

55.屯門 富健花園 9 座

56.屯門 富健花園 8 座

57.赤柱 龍德苑至德閣

58.赤柱 龍德苑承德閣

59.將軍澳 帝景灣 6 座

60.將軍澳 帝景灣 8 座

61.將軍澳 帝景灣 7 座

62.何文田 欣圖軒 3 座

63.何文田 俊民苑文明閣

64.何文田 俊民苑文蘭閣

65.何文田 俊民苑文愛閣