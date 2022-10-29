MIRROR演唱會｜阿MO可吃軟食 造口已癒合 父：對政府小組無言
MIRROR演唱會意外至今近三個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（29日）轉發阿Mo父親李盛林牧師第1４封代禱信指，阿Mo的造口氣喉已在身體穩定的情況下摘除，同時造口的傷口已癒合，而近日已可由糊狀的食物，改為進食素碎肉、碎菜和軟性的飯食，盼望在未來一兩個月，若身體能在各方面的穩定，可以嘗試申請放假回家團聚。
談到政府「跨部門工作小組」，阿Mo父親李盛林則表示無言。
▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼
代禱信提到，阿Mo的造口氣喉已在身體穩定的情況下摘除，是出事三個月後第一次口部和頸部沒有任何東西（包括喉管）插在身體上。同時造口的傷口已癒合，令阿Mo睡眠的質素也改善了一點。
雖然氣喉摘除對進一步治療有正面幫助，但也對身體有潛在的風險，如若再遇上肺炎而不能將痰咳出，一切都要「退回」到入院初期的治療，故並希望外界能繼續為阿Mo祈禱，昐在接受強化肺功能的治療上能見功效，使阿Mo能有咳嗽的能力，不致容易感染肺炎。
文中又透露，阿Mo近幾天由只可食糊狀食物，改了進食素碎肉、碎菜和軟性的飯食，惟阿Mo前幾天出現發燒症狀，估計是因為有食物由聲帶漏入氣管，希望外界請繼續為這現象禱告，求神使吞嚥時，會厭/喉頭蓋（epiglottis）能將氣管完全蓋著，發揮正常作用。
文中又提到，阿Mo這一兩個星期可能需要轉房接受進一步對焦治療，盼能盡早適應新環境和新的醫療團隊，並期望在未來一兩個月，可以嘗試申請放假回家團聚。
盼望在未來一兩個月，若身體能在各方面的穩定，可以嘗試申請放假回家團聚
▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼
阿Mo父親李盛林示，啟言正努力接受治療、鍛練身體的同時，而自己與妻子也需要鍛練好身體，而現時已沒有了肚腩，活動感到更輕鬆。他又透露，現時每日都會與阿Mo簡單聖經信息分享、「爸媽心聲」短片及生活點滴等，希望能使啟言與天上的阿爸父神和地上的爸爸媽媽和家人連繫，惟亦掛慮若有一天身體狀態不佳，不能與啟言同建生命工程。
他又感謝，每到一個地方遇上熟悉或素未謀面的人，都是對啟言及自己一家親切的關懷和慰問：「加油，好好照顧自己及阿 MO」；「我們每天按著你們的代禱信交託神」；「我們不是基督徒，但每天我們也會為啟言祈禱......」
談到政府「跨部門工作小組」，阿Mo父親李盛林則表示無言。
政府「跨部門工作小組」：無言
代禱信全文：
轉發：
*李盛林牧師 // 啟言（MO）代 禱信 14 （20221030）*
*感恩*
*1.「造口氣喉」*
已在身體穩定的情況下摘除。這是出事三個月後第一次口部和頸部沒有任何東西（包括喉管）插在身體上，同時造口的傷口已癒合，多麼的釋放！睡眠的質素也改善了一點。
*2.「食物質地的轉變」*
這幾天由糊狀的食物，改了進食素碎肉、碎菜和軟性的飯食。
*3.「禱告支持」*
每到一個地方遇上熟悉或素未謀面的人，都是對啟言並我們一家親切的關懷和慰問：「加油，好好照顧自己及阿 MO」；「我們每天按著你們的代禱信交託神」；「我們不是基督徒，但每天我們也會為啟言祈禱。。。」
*代禱*
*（一）啟言最新近況：請為以下幾點禱告*
*1.「吞嚥能力」*
前幾天出現發燒症狀，估計是因為有食物由聲帶漏入氣管，請繼續為這現象禱告，求神使吞嚥時，會厭//喉頭蓋（epiglottis）能將氣管完全蓋著，發揮正常作用。
*2.「肺部功能」*
請為啟言在強化肺功能的治療上能見功效，使他能有咳嗽的能力，不致容易感染肺炎。
*3.「除喉轉機與危機」*
氣喉摘除，固然對進一步治療有正面幫助，但也對身體有潛在的風險，就是若再遇上肺炎而不能將痰咳出，一切都要「退回」到入院初期的治療。
*4.「轉房治療」*
這一兩個星期可能需要轉房接受進一步對焦治療。盼能盡早適應新環境和新的醫療團隊。
*5. 「最想的願望」*
盼望在未來一兩個月，若身體能在各方面的穩定，可以嘗試申請放假回家團聚。
*（二）Mo 爸媽*
*1. 「同建生命工程」*
a. 啟言努力接受治療，鍛練身體的同時，我們也需要鍛練好我們的身體（沒有了肚腩，活動感到更輕鬆）。
b. 每日簡單聖經信息分享，「爸媽心聲」短片，生活點滴等，能使啟言與天上的阿爸父神和地上的爸爸媽媽和家人連繫。
*2. 「最感掛慮的事」*
若有一天身體狀態不佳，不能與啟言同建生命工程。
*（三）政府「跨部門工作小組」：無言* 😔😔🐌🐌🐌🐌🐌🐌😔😔