MIRROR演唱會︱造星排舞師炮轟促交代　籲演唱會舞蹈總監勿再龜縮

MIRROR首次紅館演唱會於7月28日舉行第4場時發生嚴重事故,受傷舞蹈員阿Mo(李啟言)仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫,日前已清醒並可作簡單溝通,情況則由危殆轉為嚴重。事發至今已個多月,卻仍沒有人或單位出來承認責任。曾為Twins、關淑怡、吳雨霏以及張敬軒等排舞,參與過ViuTV節目《全民造星》的星級排舞師鄧駿銘 (Zero) 昨日(6日)就於他的IG發長文,向演唱會主辦方作出提問,籲演唱會舞蹈總監勿再龜縮 ,又促管理層回應交代,獲不少網民留言支持,而COLLAR成員芯駖和Ivy So(蘇雅琳)亦有讚好帖文。

網民相信Zero所指是次的舞蹈總監,就是MIRROR的御用排舞師方家諾 ( Rock Sir )。Rock Sir早前曾發文:「作為MIRROR演唱會的舞蹈總監,我在此向參與是次演出的全體24位舞蹈員致以深切慰問。感謝各界在苦難時與大家一起渡過。」

鄧駿銘寫道:「I’m done waiting. Please, can the dance director step forward and tell the truth now? it really doesn’t matter where you stand, all we need is just an answer.」

Zero續指:「意外至今相隔個幾月,主辦方大國文化、Makerville同ViuTV每次出嚟嘅聲明都係避重就輕未有正面交待過任何有關意外原因、賠償方式、勞工保障等問題。調查咗咁耐除咗「金屬疲勞」之外亦都冇任何嘅結果,責任喺邊一方到呢一刻都仲係未知。既然冇人肯主動出嚟交代,咁作為同業我唯有根據所有官方嘅聲明去搵返相關嘅單位作出提問。」

「根據Makerville喺2022年8月12日發出嘅聲明,『此次演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作』,咁即係舞蹈員係直屬舞蹈室,而舞蹈室嘅老闆就係舞蹈總監,即係話舞蹈總監係判頭,佢有義務去保障dancers嘅安全同權益,喺有意外發生嘅情況判頭理應代表dancers。但係睇返2022年7月31號23位舞蹈員嘅聯合聲明,該舞蹈總監亦沒有參與聯署,反而係相隔幾日之後單純係個人社交媒體出咗一個copy&paste嘅 story就再冇任何嘅交代,我喺呢度懇請是次嘅舞蹈總監唔好再匿埋,行出嚟交代以下問題:

1)既然喺 Mo出意外前已經發生至少三次意外亦有另外一位dancer因為咁而送院,喺職責上面你有冇作出跟進?有冇同主辦方解釋過舞台嘅危險性並作出risk assessment?主辦係咪清楚知道dancers面對緊嘅風險?

2)意外發生之後你本人實質做咗啲咩去維護你下屬嘅權益?呢個半月你究竟係點樣去同主辦方跟進同協助受傷及受困擾嘅下屬爭取應得嘅賠償?

3)作為 dancers嘅領班,今次意外究竟個責任係邊一方?今次事件之後你會如何防止下次你在擔任同樣職位時再發生同類事件?

我呢啲問題完全冇針對或者指責任何人,今次意外對於行業係一個好大嘅打擊,會直接影響行業生態。咁大件事唔係話你私底下圍內同佢地解決咗就算數,因為你已經唔單單淨係影響緊一小撮人,坐得總監呢個位就要負責返應有嘅職責同道義,你帶班手足開工,你要俾最大程度保障佢地安全,若出事要負責後續事宜及向公眾解釋係好合理。我只係好希望管理層可以正面回答所有嘅問題,因為而家係連最基本嘅問題都冇人肯回 應,只係不停搬啲重複又重複嘅聲明出嚟。定係我需要推到上去公司嘅層面直接問舞蹈室先會得到一個正面嘅回覆?」

