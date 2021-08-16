伊院微創手術治心瓣狹窄　成功率達99.6%　老翁術後10年無病痛

伊利沙伯醫院是全港首間引入導管主動脈瓣植入術（TAVI）的醫院，此微創手術透過取代病變瓣膜延長患者性命。伊院心臟科顧問醫生及主管李耿淵稱，該院由2010年起，為年邁體弱、不適合接受傳統開胸手術的主動脈瓣狹窄患者施行TAVI，至今共進行了258次手術，成功率達99.6%。

經過10年不斷改良，TAVI手術團隊由起初「30、40人逼喺手術室」，縮減至3名心臟科醫生操刀。省卻全身麻醉和植入臨時起搏器等程序，手術時間由2至3小時，減至1小時內可完成，病人在術後1至2日便可出院活動。87歲的陳伯是全港第二名接受TAVI的病人，術後10年「無病無痛」，最近的心臟科檢查報告顯示一切正常。



左起：伊利沙伯醫院心臟科副顧問醫生徐城烽、伊利沙伯醫院心臟科顧問醫生及主管李耿淵、伊利沙伯醫院心臟科顧問護師陳妙貞。（張浩維攝）

主動脈瓣狹窄是長者最常見的心瓣疾病，伊利沙伯醫院心臟科顧問醫生及主管李耿淵稱，80歲以上長者當中，有4%至5%人口患有此病症。患者一旦出現氣促、心臟衰竭、心絞痛或不省人事等病徵，5年後的存活率僅得兩成。

TAVI手術助體弱長者治療主動脈瓣狹窄

以往治療此病症的方法只有傳統開胸手術，不過年邁體弱的長者未必能承受大型開刀風險，只能物紓緩病情，李耿淵估計這類病人佔整體三分之一。伊院是全港首間引入導管主動脈瓣植入術（TAVI）的醫院，由2010年至今已有10載，施行了258次TAVI，成功率達99.6%。

李耿淵解釋，TAVI的做法類似「通波仔」，醫生在病人大腿內側微創刺針，進入動脈或靜脈，然後在Ｘ光引導將不同導管送入心臟，經皮導管植入人工生物瓣膜，取代原本位置的病變瓣膜。相對傳統手術開胸10多厘米，TAVI造成的傷口和痛楚微不足道，住院日數亦大為縮短。病人接受TAVI後，5年存活率逾八成；當中大部份人是長者，同時患有其他長期病。

然而，國際間未有追蹤TAVI術後數十年的數據，支持其長遠效果；而且伊院病人在手術後出現中風的比率為1.6%，因此65歲以下、沒出現心臟鈣化等情況的低風險患者，暫時只會接受開胸手術。

徐城烽稱，以往病人需接受全身麻醉，如今只需局部麻醉或監察麻醉，免卻承受不必要風險。（張浩維攝）

經過10年不斷改良，TAVI手術團隊由起初「30、40人逼喺手術室」，縮減至3名心臟科醫生操刀。伊利沙伯醫院心臟科副顧問醫生徐城烽稱，以往病人需接受全身麻醉，如今只需局部麻醉或監察麻醉，免卻承受不必要風險。醫生不再需要使用中央靜脈導管和臨時起搏器；而導管的呎寸亦減至4.7毫米，比起初縮小四分之一。

手術簡單時間縮短至一小時內克完成

精簡程序後，手術時間由2至3小時，減少至1小時以內可完成，病人在術後只需臥床4至5小時便可活動。而住院日子更由5至7日，大幅縮減至1至2日。現時全部病人均獲置入中風保護裝置，減低術後風險。

TAVI的儀器費用高昂，每次手術需要26萬至30萬元，不過合資格病人可申請醫管局或關愛基金資助。李耿淵說，近年的TAVI需求不斷上升，高峰時期曾有「10個8個病人排隊」，直至疫情致部份非緊急病人選擇押後手術。大部份病人在會見醫生後一至兩周，便可接受手術。

現年87歲的陳伯是全港第二名接受TAVI的病人。他患有高血壓、高血脂和痛風，平日習慣到九龍公園游泳。於2010年底，他在步行往九龍公園的上斜途中氣促，自覺不妥便到伊院急症室求醫，超聲波報告顯示他患有嚴重主動脈瓣狹窄，而且左心室功能受損，醫生建議他接受TAVI治療。陳伯坦言當初也有「十五十六」，終決定相信醫生。在術後留院一周，並安裝了心臟起搏器，出院數天後便可繼續游泳。

陳伯欣喜道，感謝醫生照料，在手術後10年「無病無痛、無氣促、無頭暈，連傷風感冒都無」，讓他能保持運動習慣。李耿淵亦稱，陳伯最近的心臟報告顯示一切正常。