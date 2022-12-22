楊明酒醉下駕車撞壆囚18天　官指鐵證如山駁回上訴　楊即時入獄

藝人楊明前年駕車在山頂馬己仙峽道越過雙白線後撞壆。他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。他早前就判刑提上訴，其代表律師指案中沒有證據楊曾飲酒，又說「人誰無過」，希望法庭能再給楊機會，控方卻指楊當日情況似「無人駕駛」。法官陳仲衡今(22日)宣讀裁決駁回楊的上訴裁定上訴被駁回，楊須即時入獄18天。



陳官在判辭指，案中不小心駕駛罪的證據鐵證如山，楊的反覆認罪答辯顯示他的悔意只是一般。陳官又指，原審裁判官判楊監禁18天監禁和停牌兩年，並無原則性犯錯，判刑亦非明顯過重。



楊將在監中渡過3個節日

楊在得知結果後，表現平靜，適逢今天是冬至，連同聖誕及元旦，楊均要在獄中渡過。除女友莊思明外，莊思明胞姐莊鍶敏今亦有到庭。兩人在得知結果後，亦表現平靜。莊思明原本與其胞姊想進入法院低層6樓的羈留室探望已被拘留的楊，因她們並非律師，被拒絕進入，最後只有一名律師能進內。

楊明今早與女友到庭的情況。(詳看下圖)

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官認為過往對楊輕判未起警剔作用

陳官在判辭指，原審裁判官判刑時有指楊明顯沒有從過往案件汲取教訓，楊於2005年因也曾犯酒駕，並被判罰款7,000元及停牌12個月，2007年因犯「刑事損壞罪」被判150小時的社會服務令，並要賠償3,580元及訟費2,100元。此外，楊於2005年有超速、駕駛期間使用手提電話等的定額罰款紀錄。陳官認為，明顯地，過往法庭對楊的輕判，包括社會服務令，不能有效警惕他不可以再酒後駕駛，這亦屬本案的加刑因素，故社會服務令或緩刑均不合適。

過往記錄非無重犯風險

陳官又指，楊在本案所涉的不小心駕駛罪，證據鐵證如山，楊反覆的認罪答辯，顯示其悔意只是一般，陳官認為楊的認罪答辯，及辯方展示有關楊良好品格的證據，均不足以說服法庭判楊緩刑。而楊過往的刑事及交通定罪紀錄，亦顯示他並非沒有重犯的風險。最後決定維持原判。

事發經過。(詳看下圖)

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拒絕提供尿液樣本罪脫

上訴人林明樂（41歲，楊明的原名），因2020年8月1日於馬己仙峽道發生的交通意外而被控，他承認不小心駕駛和車窗玻璃光度不足兩罪，而拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，經審訊後被裁定罪脫。

曾推翻不小心駕駛罪答辯

事件發生於2020年8月，至今已有兩年多，審訊亦出現過不少波折。楊一開始便否認拒絕提供尿液樣本罪，要排期審訊， 最後被裁定罪名不成立，但原審裁判官就楊承認的不小心駕駛罪判刑前，要楊還柙以索取報告，當時代表楊的資深大律師清洪，即稱他向楊提供不恰當的法律意見，楊即時推翻認罪答辯，楊最終准繼續保釋不用還柙。

然而案件再押後提訊後，經一論法律爭辯，楊最終仍是承認不小心駕駛罪，裁判官看過當日案發的相關影片後，認為案情嚴重，判楊入獄18天，並要停牌2年，另一罪則判罰款2000元。楊即要求保釋等候上訴，獲准以10萬元保釋，直至今天上訴失敗，終要入獄服刑

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)

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楊過往有超速及酒駕案底

楊過往亦有超速及酒駕案底，他於2005年和2008年分別有酒駕和刑事損壞定罪記錄，他亦曾因超速、駕駛時使用手提電話被罰款。

楊明的代表律師陳詞的重點。(詳看下圖)

上訴時向法庭稱：人誰無過

代表楊明的資深大律師許紹鼎早前陳詞時稱，是次上訴針對不小心駕駛罪。許指原審裁判官在判刑時，應集中在楊承認的控罪，而案中沒有證據指楊明曾服用酒精或藥物。許陳詞時亦有說：「人誰無過。」又指楊之前的案底已是15年前的事，他已成長，希望法庭能給楊一次機會。

控方形容楊當時似無人駕駛

控方回應稱，原審時的證供顯示楊曾受酒精影響，包括楊作出招認，到場警員亦聞到楊有酒味，又形容楊當時似是「無人駕駛」。

案件編號：HCMA544/2021