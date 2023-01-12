旺角旅遊中心復業近10間旅行社進駐　姚柏良籲一周後再檢視高鐵票

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

香港旅遊業終捱過冰河期， 位於旺角招商永隆銀行中心的旅行中心今（12日）宣布重新開業，現場所見共有9間旅行社進駐，包括中旅社、東瀛遊等。惟有旅行社坦言，目前難以推出北京等地的內地長線團，需要再觀察一段時間。

適逢中港兩地在周日通關，以及高鐵即將開通。立法會旅遊界議員姚柏良，建議高鐵車票可在一周後重新再檢視數量，或在農曆新年前放寬。

+11

旺角旅遊中心由3層縮減至1層

疫情爆發近三年，旅遊業大受打擊，多間旅行社如康泰旅行社、新怡旅遊等，均捱不住倒閉。銀行中心3至5樓的旅行社，不少停業或提早完結租約，疫情高峰期間昔日人來人往的光景變成一片蕭條。

不過隨著社會復常，不少旅行社近月重返銀行中心復業，包括中旅社、東瀛遊等老行尊，亦有疫下新創辦的另類遊等，共有9間旅行社進駐。但現場所見，舖位的規模相比疫前有所縮小，原多達3層的旅遊街亦集中至在3樓的一層，仍有少量舖位空置。

旅監局12月印花稅僅收64萬元

旅議會今日舉行醒獅儀式，宣布銀行中心的旅遊中心重新開張。旅議會主席徐王美倫形容今日為重新開始，欣喜有新旅行社加入。她期待將有其他旅行社進駐第2及第3層，但認為業界短期內仍需政府資助。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，旅監局12月的印花稅收入僅64萬元，遠低過往一個月的200多萬元，直言出境遊全面恢復為錯覺，「其實只係起步階段。」

美麗華旅遊：短期內難辦內地長線團

至於內地恢復通關方面，姚柏良表示，內地未來仍是重要市場，業界正積極準備。但他建議高鐵車票可在一周後重新再檢視數量，或在農曆新年前放寬；並期望兩地政府下階段可豁免核酸檢測及撤銷限額，讓旅遊業盡快復蘇。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，雖然香港的高鐵即將開通，但仍難以推出北京等地的長線團，需要再觀察一段時間。旅議會總幹事楊淑芬則補充，自兩地開關後，業界招聘人手的壓力減低，估計與從業員認為已真正復蘇有關。

對於最近韓國限飛中港澳航班，楊表示正與韓國領事館溝通，並與當地政府商討避免取消航班。她指，由於農曆新年期間的機位數量有限，估計有逾千名港人受影響，難以轉飛至其他目的地，當中涉10個韓國團約數百人。

新創立旅行社看好銀行中心人流

另類遊為疫下創立的旅行社，員工班底前身為新怡假期，亦進駐在銀行中心的3樓，舖位面積約800呎。常務董事李兆祥認為，銀行中心已有30年歷史，很多市民會前來格價，因此看好中心未來的人流。

通關｜旅遊業料農曆年假南下內地客仍較少　還望3月後陸續增加馬來西亞代表團訪港與旅遊業界交流　冀成港人必到旅遊目的地日本再放寬香港航班限制　旅遊界指未必有助農曆新年旅行團生意通關內地｜工會倡派錢吸引旅遊從業員回巢　連續六個月共派1.8萬聖誕外遊潮｜多個登機櫃枱現人龍　旅客豪花萬元購買日本機票攜程讚港有獨特優勢　只要恢復開關　「沒理由做得比新加坡不好」開關｜取消黃碼　攜程大數據揭港人即狂搜泰日韓航班聖誕出遊旅發局邀東南亞業界考察團訪港　代表指取消黃碼未見能吸引旅客安心出行黃碼取消｜旅遊業還望與內地免檢通關　餐飲業憂生意反跌入境團黃碼旅客准包廂堂食　火鍋店月底接逾10團料增兩成生意
新冠肺炎
旅遊業
通關
姚柏良
旅遊界