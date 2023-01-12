旺角旅遊中心復業近10間旅行社進駐　姚柏良籲一周後再檢視高鐵票

香港旅遊業終捱過冰河期， 位於旺角招商永隆銀行中心的旅行中心今（12日）宣布重新開業，現場所見共有9間旅行社進駐，包括中旅社、東瀛遊等。惟有旅行社坦言，目前難以推出北京等地的內地長線團，需要再觀察一段時間。



適逢中港兩地在周日通關，以及高鐵即將開通。立法會旅遊界議員姚柏良，建議高鐵車票可在一周後重新再檢視數量，或在農曆新年前放寬。



+ 11

旺角旅遊中心由3層縮減至1層

疫情爆發近三年，旅遊業大受打擊，多間旅行社如康泰旅行社、新怡旅遊等，均捱不住倒閉。銀行中心3至5樓的旅行社，不少停業或提早完結租約，疫情高峰期間昔日人來人往的光景變成一片蕭條。

不過隨著社會復常，不少旅行社近月重返銀行中心復業，包括中旅社、東瀛遊等老行尊，亦有疫下新創辦的另類遊等，共有9間旅行社進駐。但現場所見，舖位的規模相比疫前有所縮小，原多達3層的旅遊街亦集中至在3樓的一層，仍有少量舖位空置。

旅監局12月印花稅僅收64萬元

旅議會今日舉行醒獅儀式，宣布銀行中心的旅遊中心重新開張。旅議會主席徐王美倫形容今日為重新開始，欣喜有新旅行社加入。她期待將有其他旅行社進駐第2及第3層，但認為業界短期內仍需政府資助。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，旅監局12月的印花稅收入僅64萬元，遠低過往一個月的200多萬元，直言出境遊全面恢復為錯覺，「其實只係起步階段。」

美麗華旅遊：短期內難辦內地長線團

至於內地恢復通關方面，姚柏良表示，內地未來仍是重要市場，業界正積極準備。但他建議高鐵車票可在一周後重新再檢視數量，或在農曆新年前放寬；並期望兩地政府下階段可豁免核酸檢測及撤銷限額，讓旅遊業盡快復蘇。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，雖然香港的高鐵即將開通，但仍難以推出北京等地的長線團，需要再觀察一段時間。旅議會總幹事楊淑芬則補充，自兩地開關後，業界招聘人手的壓力減低，估計與從業員認為已真正復蘇有關。

對於最近韓國限飛中港澳航班，楊表示正與韓國領事館溝通，並與當地政府商討避免取消航班。她指，由於農曆新年期間的機位數量有限，估計有逾千名港人受影響，難以轉飛至其他目的地，當中涉10個韓國團約數百人。

新創立旅行社看好銀行中心人流

另類遊為疫下創立的旅行社，員工班底前身為新怡假期，亦進駐在銀行中心的3樓，舖位面積約800呎。常務董事李兆祥認為，銀行中心已有30年歷史，很多市民會前來格價，因此看好中心未來的人流。