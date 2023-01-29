簡約公屋｜消息：整體成本可削$10億　低矮樓宇單位成本只需$53萬

政府擬推出簡約公屋以紓緩劏房等住屋問題，惟早前公布的項目成本被外界質疑偏高。據了解，政府將於明日（30日）公布最新造價估計，當中設計及建築工程項目費用，可由267.9億削減8億至259.9億元，而基建工程費用亦會由6億削至4.5億元，換言之整體成本可削減約10億元。

消息又指，部份簡約公屋以低矮樓宇形式興建，單位造價亦會降低至53億元，與一般過渡性房屋每個單位55萬元資助額相若。



消息透露，除了政府去年公布四個位於新界的簡約公屋選址，即屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾，合共提供約一萬個單位，餘下約兩萬個單位，則仍未公布選址。

擬「斬件」分兩次向立法會申請撥款

日前有消息透露，餘下的簡約公屋選址，有三個在市區「落腳」，分別是啟德世運道、牛頭角彩興路、柴灣常安街，合供可提供1.5萬伙，至於餘下約5000伙，則會在小欖前樂安排海水化淡廠舊址興建。

當時有消息人士指出，政府已再削減整體成本，料可降低約10多億元，並考慮「斬件」分兩次向立法會申請撥款。

料高層樓宇每個單位成本65萬

消息人士最新透露，簡約公屋最新的設計及建築工程項目費用，可由267.9億削減8億至259.9億，而基建工程費用亦會由6億削至4.5億，換言之整體成本可削減約10億元。

此外，低矮樓宇設計的簡約公屋，即樓高不多於三層的項目，預料每個單位的成本約53萬元，換言之與政府現時向過渡性房屋項目每個單位資助約55萬元的支出相若。至於高層樓宇設計項目，成本則需65萬元。

「簡約公屋」四個新界選址：



▼10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼

