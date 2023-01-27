簡約公屋｜消息：最後一選址屯門小欖近豪宅　整體造價料減約10億

簡約公屋最後一幅選址曝光！消息指，簡約公屋最後一幅用地位處屯門小欖，鄰近舊樂安排海水化淡廠，現為「吉地」，選址被多個豪宅包圍，交通相對不便，步行前往最近的巴士站預料需時約10至15分鐘。消息又指，預料房屋局會分兩批向立法會申請撥款，整個項目預算估計只可壓縮「10億左右」，意味着，簡約公屋計劃仍達約300億。



消息指，最後一幅用地位於小欖，鄰近前樂安排海水化淡廠，本身是放置工務設施，現時已搬走，故現為一幅「吉地」。（Google Map截圖）

鄰近前樂安排海水化淡廠 被多個豪宅包圍

消息指，政府合共會推展8個簡約公屋項目，最後一幅用地位於小欖，鄰近前樂安排海水化淡廠，本身是放置工務設施，現時已搬走，故現為一幅「吉地」。翻查地圖，該前海水化淡廠舊址面向海邊，被多個豪宅包圍，包括浪濤灣、聽濤村、漣山等，惟交通相對不便，附近沒有港鐵站，預料到最近的巴士站需要約10至15分鐘步程，有巴士和小巴前往屯門、旺角、荃灣等地。

8個選址全數曝光 3個位於市區包括黃大仙、啟德、柴灣

連同早前公布和曝光的7幅用地，現時8個選址已全數曝光，消息指，當局擬分兩批向立法會申請撥款，首批包括黃大仙、啟德、屯門第3A區，以及毗鄰元朗錦繡花園的項目，預料首批1,000伙可按原訂計劃，在2024/25年落成，首批全數單位亦有望可在2026年入伙。

「簡約公屋」四個新界選址：



房屋局文件披露，簡約公屋設計和建築工程涉款267.9億元，平均每個單位成本達89萬元，遠超公屋的興建成本，連同基建工程和營運成本等，整個簡約公屋計劃的預算高達320.9億，一直被批評造價過高。

整體造價稍為壓縮 擱置增太陽能發電設備 消息：慳十零億左右

消息稱，當局現時估計，整體造價可稍為壓縮，「當然會較之前平啦，但係大家唔好想像到可以平一半」，預料只能透過探土和地基工程節省成本，相信可以「慳十零億左右」。消息又指，當局原本計劃在簡約公屋增設太陽能發電或節能設備，惟有關設備昂貴，居民入住短短數年並不能「回本」，故最終或會打消相關計劃，進一步節省成本。

▼10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



立法會議員劉國勳。（資料圖片／夏家朗攝）

劉國勳稱整體選址較預期理想 冀早日動工

立法會議員劉國勳表示，簡約公屋八幅用地有五幅位處新界，三幅座落市區，相信市區的選址單位數量較多，而大部份選址交通已相對便利，故整體上已較預期理想，希望當局能盡快落實計劃，早日動工，促請當局可以理順興建和編配等的流程，讓簡約公屋單位可盡快落成入伙，以改善居民的生活。