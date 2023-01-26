消息：簡約公屋增三市區選址　涉啟德黃大仙柴灣　佔整體一半單位

簡約公屋選址備受關注，繼政府早前公布四幅位於元朗、屯門和上水的土地後，港府最快下周一（30日）公布其餘4幅土地的選址。消息指，即將公布的四個新選址全為官地，至少三幅位處市區，包括啟德、柴灣和黃大仙，預料合共會佔三幅伙簡屋公屋單位約一半，即1.5萬伙。



「簡約公屋」四個新界選址：



消息指，其中一幅市區用地位於港島東的柴灣常安街，現時為商用車泊位，毗鄰社區組協會投得的過渡性房屋項目；啟德的用地則位處世運道，現時被劃為「綜合發展區」，據了解，該幅用地未來數年未有規劃。至於黃大仙用地，鄰近彩盈、彩德和彩福三個新屋邨。

據了解，立法會議員下周一（30日）將會到啟德社區隔離設施參觀簡約公屋示範單位，消息人士強調，此舉並非意味着啟德方艙醫院會轉為簡約公屋，只是有關設施是以組裝合成建築法興建，附近的空間亦與未來啟德的簡約公屋一帶類似，故將示範單位放置在該區。

▼10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



立法會議員劉國勳認為，倘如消息所言確實，新增的三幅簡約公屋選址位處市區，距離港鐵站約十多分鐘步程，認為交通亦算方便，較預期理想，惟仍要視乎有關選址的單位數量，才能判斷是否較預期好。

另一位立法會議員梁文廣亦表示，簡約公屋選址情況較預期好，惟憂慮部份市區用地仍離港鐵站遠，希望當局能為遠離港鐵站的項目增設小巴或接駁車等，增加簡約公屋的吸引力。

房屋局發言人指，初步確定可發展「簡約公屋」的用地包括屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾。政府亦已物色其他用地（包括市區），並正密鑼緊鼓地進行技術評估，以確定是否適合發展和有關的發展規模。

發言人又指，將於短期內進一步公布相關詳情。