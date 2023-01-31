簡約公屋｜啟德選址惹業主不滿　區議員：可短暫讓路　需確定年期

《施政報告》提出興建3萬伙簡約公屋單位，港府公布的八幅用地選址，以啟德世運道地皮爭議及迴響最大。有區內私樓居民認為地區規劃「走樣」，與最初號稱納入發展商業核心區（CBD）的藍圖不符。



九龍城區議員何華漢認為，房屋問題是本港死結，今屆政府以結果為目標，將閒置用地作短暫徵用是無可厚非，惟啓德發展歷盡變遷，多幅商業用地改劃為住宅用途、單軌鐵路等基建落空，已令私樓業主期望出現落差，認為港府需「派定心丸」加強解說，包括具體說明簡約公屋時間表，另需及早規劃地皮未來用途。測量估價業界則指，對啟德潛力仍感樂觀：「始終都係九龍中部一個核心嘅發展引擎。」



▼簡約公屋八幅土地選址▼



+ 3

房屋局副局長撲火：地皮長遠仍作商業用途

提供10,700伙的啟德世運道簡約公屋項目，位於啟德發展區中心地段，鄰近啟德港附近有多幢新近入伙的私樓盤，亦毗鄰甲級商廈AIRSIDE，以及背靠即將落成的啟德體育園。



不過，啟德發展區多項擬議基建胎死腹中，包括單軌鐵路落空等，區內多幅商業用地相繼改劃為住宅用途，與最初號稱發展商業核心區（CBD）的規劃相距甚遠，早已令當區居民怨聲載道。隨着簡約公屋進駐，亦令區內居民不滿情緒升溫，網上更流傳有啟德私樓業主怒斥該區猶如「騙局」。

房屋局副局長戴尚誠今日解畫指，地皮長遠會用作綜合發展區商業用途，有關用途將不會改變，只會於短期空檔時間用作簡約公屋。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



+ 4

區議員何華漢：選址遠離住宅群 比沐安街過渡性房屋合理

九龍城區議員何華漢表示，不反對今次啟德簡約公屋的選址，認為已較同區沐安街第1B3區的過渡性房屋的選址合理，「嗰次係夾喺私樓同公屋中間，更加突顯社區配套同資源不足，今次選址遠離住宅群，但地理位置優越。」

他認為前朝政府銳意將啟德轉型為第二個中環，今屆政府則接二連三將商業用地改劃為住宅用途，地下街落成亦遙遙無期，令不少居民及持分者期望出現落差。他於區議會在任八年，目睹啟德歷規劃巨變，亦感受甚深，「但每屆政府施政都唔同，未必連貫，住屋問題係本港死結，今屆政府以結果為目標，如果用地仍然閒置，仲未有規劃，用作短途解決房屋問題，都無可厚非。」

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



+ 13

促交代用地歸還土地後規劃細節

何華漢說，港府有必要加強解說，包括闡明簡約公屋作臨時用途的實際年期，以及交代用地未來規劃細節，以釋除居民疑慮。他建議港府可考慮日後收回用地時，預留部分空間增建公營街市及游池等社區配套，「增加啟德嘅前景同居民信心，派多啲定心丸，咁大家先可以心平氣和，社區和諧。」

普縉集團助理總監（估值及諮詢）李雋傑則指，啟德發展計劃涉及住宅和商業用途，亦包括一系列的政府機構及社會設施，整個計劃以匯集歷史文化、綠茵、體育及旅遊特色為主題，同時連結並活化鄰近的土瓜灣、九龍城、九龍灣及觀塘的邊陲地帶。他料要留待整體已規劃的設施落成，始能體驗到啟德發展區的價值，現時對啟德潛力仍感樂觀：「始終都係九龍中部一個核心嘅發展引擎。」