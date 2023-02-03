立場新聞案｜控方再呈400頁新證供　以證鍾沛權對當時環境的認知

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（3日）在區域法院續審，控方再呈上逾400頁新證供，並稱會用以佐證鍾對當時社會環境的認知。辯方質疑控方做法屬「走後門」，直指現在再加新證據：「分分鐘擴闊咗檢控基礎」，又指本案審訊已有太多不公平的情況出現及太多突襲，強烈反對控方使用新文件。法官郭偉健考慮過後，認為煽動屬本案的重要議題，且鍾亦有機會回應，認為屬公平做法，批准控方使用新文件，並把案押後至2月8日續，以讓辯方作準備。



強調文件只是助鍾就當時背景的解釋

控方代表伍淑娟今再向法庭出示3至4個文件夾，內有約400頁文件，及一份45頁的時序表，用作盤問鍾沛權，以反映他對當時社會環境的認知，藉以推論他發佈文章的意圖。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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伍解釋指，文章是否具煽動意圖會受不同的社會環境影響，強調呈上文件只是為了協助鍾對當時背景的解釋，並不會全數呈堂，望辯方「毋須惶恐」。

辯方擔心控方藉機擴闊檢控基礎

代表鍾的資深大律師余若薇稱，她於昨晚6時許才收到該些新文件，今早再收到多一份時序表，對此感到很不安。余若薇自言對於伍的盤問進度擔心，並指「武漢肺炎」等議題，原本非檢控基礎，如今卻成為了時序表的一部份，並指與文章議題有關。余又指伍盤問時對於政治漫畫有很多聯想，完全無邊無際，擔心控方擴闊檢控基礎，期間審訊時間被拖延，亦讓人難以接受。

辯方指審訊太多不公和突襲

余強調，控方檢控有需要預先向辯方表明其依賴的證據，讓辯方有足夠的時間與被告商量。控方早前指這些均為司法認知，余認為若是如此，根本不需要呈堂文件，認為控方做法是「走後門」。

余續指，若社會背景屬重要檢控基礎，控方無可能在辯方案情已展開後，才存入這些文件，認為做法匪夷所思。余又認為整過審訊過程中，已有太多不公平的情況出現，並有太多突襲，強烈反對控方將相關文件呈堂。

官指煽動意圖屬重要議題

法官郭偉健休庭近兩小時後，指新文件與被告有否煽動意圖有關，屬本案最重要的議題，且控辯雙方均有自由決定該如何盤問。控方就社會背景作盤問，鍾沛權有機會作出回應，亦屬公平和必須的做法，最後批准控方使用新文件盤問。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權連日的自辯撮要。(詳看下圖)