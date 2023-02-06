蓮塘香園圍口岸｜商業城十室九空　租戶：有人高價承租變破產收場

香園圍口岸/蓮塘口岸今日（6日）終於啟動旅客過關服務，連接深圳的蓮塘口岸商業城，亦終於迎來首批過境客，不過，商業城內十室九空，大部份「吉舖」待出租。

有商戶慨嘆，過去三年通關日子遙遙無期，不少首批進駐的商戶雄心壯志斥資裝修，最終白交租「損手離場」，有七成等不及通關而結業，「呢度好少住宅，如果口岸無開通，根本無商業價值」，估計首階段人流未多，但「唔等都等咗咁耐」，對未來抱樂觀態度。



▼2月6日 蓮塘商業城十室九空▼



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只有數間食品店、精品店、便利店營業

蓮塘口岸商業城連接口岸，是所有旅客過關的必經之路，不過通關首日，商業城人流較少，內裏十室九空，不少「吉舖」有待承租，只有數間食品店、售賣鴨舌及無骨雞腳，亦有精品店、便利店等。

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「格仔舖」負責人：有七成店舖經已撤出

經營「格仔舖」的負責人阿月見證着商業城的衰落。他指三年前不少商舖紛紛進駐，高價承租，豪華裝修，惟撞正疫情煞停通關，大失預算，有七成店舖經已撤出，「三年前又話幾個月就通，幾個月後又幾個月，根本等唔到通關消息。」

他指最早一批進駐的商舖一直白交租，即使裝修完，都索性放棄。據他了解，有店舖甚至「破產」收場，「呢度好少住宅，如果口岸無開通，根本無商業價值。」

▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



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阿月在一年半前開始承租，半年前完成裝修，慨嘆過去一段時間相當困難，但當有通關消息後，格仔舖內不少「靚位」已有人租用，「開頭人流期望唔大，但都會照開業，要習慣下，等咗咁耐就等埋佢囉。」