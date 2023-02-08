給十九歲的我｜監製公開張婉婷如何採訪李慧詩　中間人曝光但已故

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》爭議不斷，當中「牛下女車神」李慧詩周日（5日）撰文炮轟「被「被通知」演出，將一段2016年1月導演張婉婷訪問她的影片放進片中。



該片監製黃慧今日（8日）凌晨發表聲明，解釋團隊在當時到日本伊豆拍攝片中女主角之一、英華學生馬燕茹參加青年單車錦標賽，經由校方事前直接向日本當局申請並獲得許可入場攝錄，更獲大會發出採訪證，透過當時「香港單車聯會」前名譽秘書長陳仲雨，邀請李慧詩在比賽完畢後接受訪問，談談自己參賽經驗，以鼓勵馬燕茹，強調事前有向陳仲雨說明是以「英華女學校紀錄片攝製隊」名義拍攝。



翻查資料，陳仲雨是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年里約奧運。他於2018年10月逝世，當時李慧詩亦有發文悼念。



李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

李慧詩FB撰文狠批「被通知成為電影一部份」

對於在電影中加了一條李慧詩訪問，導演張婉婷早前透露，當時是經一名「名譽董事」協助進入日本比賽場館，訪問女主角馬燕茹及「牛下女車神」李慧詩。

李慧詩在Facebook撰文提到，由於時隔多年，不太記得當時情況，只記得兩件事：「第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問」，「第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係」。她表示，一直不斷問自己，是否忘記了，「片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝」，最後結論「我是被通知成為電影的一部份」。

單車總會：會方無名譽董事 體記協批評無證擅自採訪

中國香港單車總會周二晚（7日）指出，該會沒有「名譽董事」一職，翻查紀錄顯示，2016年曾派出香港單車代表隊參加日本亞洲場地單車錦標賽賽事，隊內由體院教練及工作人員組成，當時中國香港單車總會並沒有派出任何人員在場協助。

按張婉婷的說法，如同靠人脈關係，在未持有大會採訪證情況進入場館採訪拍攝。

香港體育記者協會周一（6日）發聲明，對張婉婷未有按正常途徑申領採訪證一事感到遺憾」，強調一直以來無論採訪國際賽事抑或本地賽事進行，傳媒都需要向相關主辦單位申辦採訪證，大型體育賽事如世界盃及奧運會主辦單位會為各個國家或地區設定配額，認為「張導演之行為，或會影響本地傳媒同業形象，以及令本地體育媒體於將來申請其他海外賽事時，可能令申領手續有更多無謂關卡」。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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監製黃慧：由校方向日本當局申請攝錄許可 並獲採訪證

《給十九歲的我》監製黃慧在聲明中表示，攝影隊於2016年1月到日本伊豆，拍攝馬燕茹參加青年單車錦標賽的過程，經由校方事前直接向日本主辦當局申請，並獲得許可入場攝錄，到步後更獲大會發出Press Pass（傳媒採訪證）和特許背心，以進入傳媒區域和場地拍攝。

導演張婉婷（右）在2016年1月在日本伊豆訪問李慧詩。（《給十九歲的我》劇照）

時任香港隊領隊陳仲雨為單車聯會「前名譽秘書長」

黃慧引述攝影隊稱，採訪李慧詩是透過當時香港隊領隊、香港單車聯會（即中國香港單車總會前稱）前名譽秘書長陳仲雨，邀請李接受訪問，「當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女學校紀錄片的攝製隊，當時是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標賽的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。」

黃慧強調李慧詩的訪問是在陳仲雨安排下，在她比賽完畢後進行。

不過據李慧詩所言，當時是「日本組委會」問她會否接受香港傳媒訪問，這點與黃慧稱透過陳仲雨安排並不一致。

《給十九歲的我》監製黃慧發表公開信，回應關於採訪李慧詩事宜。（網上圖片）

陳仲雨2018年離世 李慧詩曾發文悼念

陳仲雨是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年里約奧運。他於2018年10月逝世，當時李慧詩亦有發文悼念：「謝謝您，曾與我出戰奧運的陳領隊，無論甚麼事都樂意盡力幫我的陳領隊。」

陳仲雨（右）是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年奧運，他於2018年10月逝世，李慧詩（中）當時亦有發文悼念。（李慧詩Facebook）

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼



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▼12月18日 「牛下女車神」李慧詩參加單車節▼

