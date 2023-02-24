逃出理大｜義務急救員稱溫書被困　官指示威者暴徒也義務　裁罪成

2019年11月理大爆發衝突，警方封鎖校園禁止進出，不少示威者嘗試逃出理大被捕。其中一名自稱義務急救員的30歲男子，早前否認兩項暴動罪受審，案件今（24日）在區域法院裁決。法官陳廣池指，「義務」只是迷惑一些人的說法，理大內的示威者、暴徒、廚師均是「義務」，斥這只是幕後推手刻意製造以引人入局的說法，終裁定被告罪名成立，押後至3月15日判刑。



被告鍾泯浚（30歲），否認兩項暴動罪，指其於 2019 年 11 月 18 日在九龍理工大學、暢運道和科學館道一帶參與暴動；約於同月 17 至 18 日在理工大學參與暴動。另鍾在開審前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。

2019年11月18日有大批示威者被困理大，他們曾用不同方式欲逃離。(詳看下圖)

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被告辯稱到理大累積急救經驗

法官陳廣池引述辯方說法指，被告自稱是修讀註冊護士的學生，以義務急救員的身份去到理大，目的是累積急救經驗。由於他在18日要上課及之後有功課要交而留在校園，他想離開理大時因路被堵失敗。

官質疑學校暴動仍前往

惟陳官並不接受此自相矛盾的說法，並稱如果被告真的如此重視其學業，就不會在理大發生暴動的情況下前往，又不準備課業功課，及不到醫院接剛完成手術的母親出院等。

法官陳廣池裁決時稱，當時理大內的示威者、暴待、廚師均「義務」，認為「義務」是迷惑人的說法。

示威者暴徒廚師均是義務

陳官又指，「義務」只是迷惑一些人的說法，理大內的示威者、暴徒、廚師均是「義務」，他們均非受薪而為。另義務急救員亦只是為佔據者服務，非為警員等所有人服務。被告僅在初步的急救知識，不能處理重傷者，只能幫他人用鹽水洗眼、洗身等，其中支援的作用較大。

明知警方封鎖校園仍四處流連

陳官最後指，被告明知警方將於晚上10時封鎖校園，理應盡早離開，但他反而四處流連，還有時間用膳及小睡。陳官指，被告無責任但不請自來進入理大，可見他藉此鼓勵、支援暴動，裁定他兩罪罪成。

案件編號：DCCC190/2021、DCCC193/2021、DCCC194/2021、DCCC196/2021、DCCC198/2021、DCCC200/2021、DCCC201/2021、DCCC632/2022(Consolidated)