新冠肺炎│港大牙醫學院指六成人取消療程　研面罩保護醫護及病人

新型冠狀肺炎肆虐數個月來，多個行業受到不同程度影響，其中牙科治療涉及高風險程序，疫情嚴峻加上裝備不足，部份診所曾停業。早前有新型冠狀病毒肺炎確診者曾於發病後向牙醫求診，幸診所職員及其他到診病人都無礙。 香港大學牙醫學院教授表示，部份牙科治療風險較大，有私家牙醫稱六成病人因疫情取消預約。學院早前為一所製作面罩的本地公司提供意見，指現時護理員同樣使用同類面罩作保護，醫護人員所用的面罩需要遮掩到額頭至肩部位置，最理想最少25厘米長度。

醫護人員所用的面罩需要遮掩到額頭至肩部位置，最理想最少25厘米長度。（張浩維攝）

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4月有一名58歲男子由美國返港後隔離期間發病，但一直無通報衞生署，完成檢疫後，他在4月21日到香港會所大廈上班，並到中環萬邦行找牙醫剝牙，到過多處地方後，到私家醫生看診，兩日後確診。

洗牙出現「水花四濺」 已經停止

港大牙醫學院牙髓治療科臨床教授張順彬接受訪問時稱，據他所知相關牙科診所的職員及病人都沒有感染。事實上，2000年起本地牙醫已按照衞生署感染控制處的指引，定出高規格的預防感染程序，有效保障醫護人員及病人。

牙科治療涉及有霧化等多項風險高的護理程序，加上即棄防禦用品難以採購，不少牙科診所短時間內暫停營業。張順彬指出，部份牙科治療方法在病人張開口後，須以高速水柱清理，會弄得「水花四濺」，對牙醫、護士等風險較高，現已暫停，「而家唔會做超聲波治療、洗牙同車牙(牙體預備)，遲啲先做得返。」病人亦卻步，張順彬引述部份私家牙醫透露，不少病人因擔心受到感染而取消牙科預約，平均六成人取消。

香港大學牙醫學院牙髓治療科臨床教授張順彬表示，部份牙科治療方法對牙醫、護士等風險較高，現已暫停。（張浩維攝）

去除牙石用回老方法：以刮刀進行

現時疫情較為緩和，部份牙科治療已恢復，而洗牙治理暫時以最傳統的方法，即以刮刀去除牙石，張順彬說：「一來好多牙醫經營成本都高，都要開返業好啲，相信而家做返治療都安全嘅！」

他提到現時本地牙醫早已採用國際認可的感染控制處感染控制指引，對負責治理的人員與病人有一定保障，牙醫及護士會穿上保護衣、口罩及面罩，所有用作治療的用品、枱面等，必須每次使用後消毒，並包上保護膠膜。為加強對感染控制，不少牙醫為病人治療時，更會放有透明膠板阻隔。

香港大學為本地制造的面罩（右上）提供使用方法及防禦方面的意見。(張浩維攝)