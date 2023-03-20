差餉租值重估｜灣仔酒吧街變天　茶餐廳連環進駐：冀重現昔日璀璨

灣仔駱克道是以往海外來港海軍尋歡作樂的銷金窟，這條「酒吧街」歷經一世紀，60年代更成為荷里活電影《蘇絲黃的世界》的場景，帶香港走出世界，比蘭桂坊更早揚名海外。不過，疫情令政府推出一次又一次的停業令，每晚奏起的勁歌消音，熱舞冰封，高掛的霓虹燈牌一個又一個失色，海軍商場剷平後，這個水兵尋樂的文化亦難再傳承。

社交距離措施在去年底起陸續撤銷，但酒吧未有回歸，反而吸引茶餐廳和兩餸飯食肆進佔，有食肆老闆表示，起初生意伙伴亦質疑在酒吧街開分店的決定，但他認為第五波疫情洗劫多條大街小巷，「有危便有機」，反而在酒吧街便帶起「茶記」文化，現時駱克道往日酒吧街的一小截，已有合共12間中餐和小食店，酒吧只得7間變成「少數」。有屹立多年的酒吧負責人對於同行相繼撤出感惋惜。

（差餉租值重估系列之二）



「榕哥陳皮燒鵝」老闆之一伍祖榕與伙計打成一片，不時落手落腳出餐、斬出爐燒鵝。（張浩維攝）

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踏出港鐵灣仔站C出口便是駱克道，抬頭一看，走入眼簾的是小食店、茶餐廳和燒味店，昔日燈紅酒綠的酒吧霓虹燈招牌褪色，開業數十年的三藩市夜總會已落幕，連同旁邊的酒吧，數個舖位打通成為「榕哥陳皮燒鵝」，入黑後才夜夜笙歌的店舖，換上燈火通明的茶記，與往日打得火熱的夜生活文化形成強烈對比。

去年4月才落戶駱克道的「榕哥燒鵝」，是首批在這條酒吧街開業的茶記，隨後其他茶餐廳、小食店、兩餸飯等相繼開業，一小段街道已有12間茶記、小食和中餐等食肆，駱克道變天，連旅發局的指南都形容灣仔酒吧街「稍微有點褪色。」

伍祖榕慨嘆創業一年多後便遇上疫情，禁堂食令、二人限聚令將其生意打入谷底，去年第五波疫情時，曾試過停業約十日，即使業主減租約兩成，高峰期每月仍要虧損廿多萬元。（張浩維攝）

2018年年中，踏入半百之年的伍祖榕，決定在退休前追逐理想，在佐敦住處附近自立門戶，與拍檔開設「榕哥燒鵝餐室」，受惠於高鐵通車，頭半年客似雲來，惟好景不常，翌年便遇上社會運動，生意額急跌約三成，緊接的三年更是惡夢，禁堂食令、二人限聚令將其生意打入谷底，去年第五波疫情時，曾試過停業約十日，即使業主減租約兩成，高峰期每月仍要虧損廿多萬元。

他慨嘆曾一度想過放棄，但卻捨不得與拍檔一手一腳建立的心血，既然要搏，倒不如乘着疫情吉舖浪潮，在舖租回落下走入港島，冀闖出一片天，惟合適選擇有限，「有啲可能你啱心水，租就貴到太過犀利，可能月租六、七十萬、八十萬，我哋冇可能租到呢啲位。」駱克道的酒吧倒閉潮，變成了他的新希望。

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他透露，生意夥伴起初質疑其決定：「下？呢度啊？唔掂㗎喎，禮拜六、禮拜好多（舖）又唔開㗎喎」，但他深信只要對自己的出品有信心，即使位置相對偏僻，燒鵝的香味仍能吸引食客，故極力遊說拍檔走入駱克道。

灣仔分店除了做老本行燒味，亦有做常餐、小炒，以貼地、大眾化作招徠，最終守業半年後便開始見到成績，灣仔分店比佐敦總店更旺場，平日有附近寫字樓的上班族來覓食，會展的展覽客亦會到此「醫肚」，店內周末仍人頭湧湧。他說，不少旅客回頭將燒鵝打包做手信，最高峰期一日有8隻「飛機鵝」(即旅客帶上機離港)訂單，笑言「飛機鵝」或可成為新商機。

灣仔駱克道「酒吧街」2016年 vs. 2023年



這條昔日燈紅酒綠的酒吧街失色，榕哥希望駱克道可重現璀燦，與茶記產生協同效應，猶如往日在蘭桂坊的翠華餐廳一樣，食客在酒吧飲酒後，便到茶餐廳宵夜。他期望酒吧陸續復業後，營業時延長至午夜。

駱克道街頭換上多間茶餐廳、小食店等，惟中段的空舖仍未有新客進駐，包括地標之一的Coyote Bar & Grill和Agave，現時酒吧僅餘7間，其中一間酒吧「Bar 109」的經理Nanu表示，過去三年受停業令等措施限制，生意大受影響，不少同行已撤出，酒吧街與重盛時期有很大落差，在這條街工作近廿載，看到酒吧街變天亦難免感到失落，即使全部社交距離措施已撤銷，生意亦大不如前，難料酒吧街的未來。

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根據最新估值冊資料，「榕哥」的店舖租值「企硬」，連續三年維持在96萬元水平，相隔兩間店的兩餸飯「駱克美食」則是97.2萬，同樣連續三年不變，換言之，即使酒吧街變天，差估署評估後仍認為相關店舖的租值不受影響。

在疫情下被迫一次又一次「熄燈」的，還有「不夜城」中環蘭桂坊，《香港01》記者本月初到該區巡視，發現德己立街「吉舖」林立，短短一條街已有8間店丟空，情況與去年相若，而友利大廈低層地下B號舖的前「Gurkha」、對面榮華大廈A座地下前「Metro LKF」等被棄租逾一年，仍未有新勇士承租，只有轉角巨舖在「The Lighthouse」撤出後，有新客「Leo's Lounge & Pub」接手。

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據差估署最新數據，蘭桂坊一帶的店舖租值跌幅較為顯著，由5%至最多20%不等，反映差估署及市場評估該區地舖的租值在疫下持續受壓。