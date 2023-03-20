差餉租值重估｜口罩令撤銷口罩店未撤旺區　廠家轉攻動漫周邊產品

疫情襲港逾三年，市民排長龍瘋搶口罩畫面仍歷歷在目，港製口罩廠隨後相繼湧現，更爭相攻佔鬧市舖位銷售產品。《香港01》記者本月初巡視各旅遊零售旺區，發現即使口罩令已撤銷，相關店舖仍未撤出核心地段，旺角由昔日藥妝及電器舖「爭天下」，「大洗牌」至多間口罩店林立，數量更跑贏尖沙咀、銅鑼灣及中環，單是西洋菜南街已有至少8間口罩店，追平同一街段的藥妝店數目。

早前有本土口罩品牌店表明將「功成身退」，有口罩店力爭轉型，將主攻開發動漫授權周邊精品，冀可媲美日版的精緻及高質量設計，並加入本土元素。創辦人表示，將會繼續經營門市，並改造成動漫主題，但坦言倘業主要求加租，會考慮退場。

差餉物業估價署最新資料，九龍區口罩店的租值大部份錄得跌幅，幅度10%至20%不等，而港島區跌幅更大，介乎15%至33%。

（差餉租值重估系列之三）



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傳統核心地區之一的旺角，目前有最多口罩店舖，單是西洋菜南街惠豐中心至家樂坊的一段，已有至少8間口罩店，與以往藥妝店的數目看齊，反映街段已「大洗牌」，當中Vannex Mask在街頭和街尾各有一店，鄰近登打士的分店則由MF Living（即Mask Factory）承租，而另外一間則在宣布撤銷口罩令已貼上「租約期間」的告示，以「買一送一」清貨。

較為人熟悉的品牌Mask X亦細舖搬大舖，租下西洋菜南街62號的轉角地舖，該店對面港鐵旺角站，是人流極旺之處；另一口罩大牌子Mask Lab則繼續承租西洋菜街南街和豉油街交界、前韓妝店Etude House的大舖，連同在亞皆老街宏安大廈地下的門市，單是旺角已有兩間分店。

根據差估署最新估值，旺角與尖沙咀區的口罩店租值錄得跌幅，幅度由一成至兩成不等，僅部份店舖無變化；而港島區則跌幅顯著，幅度由15%至33%不等。

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Gimans Care是其中一間於旺角鬧市插旗的口罩店，其分店分別於花園街與亞皆老街交界，以及信和中心。（梁鵬威攝）

除了上述較多人認識的口罩品牌外，不少較小眾的口罩店亦選擇在旺角開舖，包括Stand Out、OxyAIR、異度空間工作室等。

Gimans Care是其中一間於旺角鬧市插旗的口罩店，位於花園街與亞皆老街交界的轉角舖。連同在信和中心的門市，Gimans Care於旺角三條內街之隔已有兩間分店，創辦人李旭輝（Alex）接受訪問時表示，自己以印度Pashmina披肩及女裝起家，因緣際會下「踩過界」加入口罩生產，「最初相識啲醫生朋友話唔夠口罩用，問可唔可以幫手應急」，後來認為可穩定量產，終由最初的網店，拓展至現時的七間實體店。

Alex表示，疫情期間本港經濟低迷，租務市場交投淡靜，所有分店的租金僅及疫情前市值約一半，「都見得到經濟係非常之差。」他於2021年承租這間位於旺角亞皆老街的「元祖店」，方便顧客線上購買口罩後，於門市取貨，「佢哋唔駛畀運費，又可以睇現貨，亦都可以同我哋多啲互動。」

Gimans Care創辦人Alex本身經營印度Pashmina披肩及女裝生意，疫情持續逾三年，他因緣際會下踩過界生產口罩。（梁鵬威攝）

他憶述， 疫情初期銷情最暢旺，有客人一次掃走150盒口罩，「嗰陣人人都搶口罩。」本土口罩品牌遍地開花，他說靠品質及設計各出其謀搶客源，有人走時款路線，他則靠各式各樣的動漫授權口罩突圍而出，在旺角亞皆老街的「元祖店」，左邊貨架照顧男士需求，擺滿新世紀福音戰士、高達、超時空要塞及幪面超人等長青動畫授權口罩，右邊角落則有迪士尼公主、角落生物等授權口罩，吸引愛靚一族。

Alex說，相較淨色口罩，生產動漫授權口罩較花時間，因需要將設計圖樣交予採權公司審批。（梁鵬威攝）

Alex早在年多前已密謀轉型，開發及設計各款動漫授權周邊精品，本身是高達迷的Alex笑說，「都滿足咗大男孩嘅慾望。」其手上的黃金戰士，則由口罩盒摺疊而成，他笑言，「其實係買口罩盒，送口罩。」（梁鵬威攝）

口罩令已解除大半個月，雖然仍有不少港人戴口罩，但李旭輝不諱言口罩時代已完結，需求已大幅銳減，「其實都預料戴口罩唔會戴一世嘅。」他早前已密謀轉型，生產自家設計的動漫授權口罩外，亦因利乘便，開發及設計各款周邊精品，本身是高達迷的Alex笑說，「都滿足咗大男孩嘅慾望。」

品牌亦有市面較罕見的東映動漫系列，V型電磁俠、大鐵人17等70至80後的集體回憶，透過自家設計復刻呈現。精品類型亦非獨沽一味，他說已達百多款，小巧如原子筆、徽章、咖啡杯等，也有走實用路線的汽車多用途收納箱、雨遮、地氈及鍵盤等，甚至特別版麻雀，「想做到多元化，同埋一係唔做，一做就想靚過日本。」

黃金戰士的口罩亦充滿玩味，金色的口罩盒可摺疊成41厘米高的紙製黃金戰士，他笑言，「其實係買口罩盒，送口罩。」

展望未來，他會轉移業務重心，主打銷售自家設計的動漫授權精品，亦計劃進駐百貨公司及玩具商場。（梁鵬威攝）

V型電磁俠及超力電磁俠是東映經典動漫，他特意設計自家麻雀，迎合港人口味。（梁鵬威攝）

展望未來，他會轉移業務重心，主打銷售自家設計的動漫授權精品，亦計劃進駐百貨公司及玩具店。另一邊廂，口罩生產線仍會繼續運作，供出口外銷，但相信兩樣業務比例將會調整至8比2。

隨著社會復常，他預料業主會相繼加租，並回復至疫情前水平，「自己都會衡量，如果加租嘅話可能都會退場。」不過，他認為本港經濟復元速度不似預期，旅遊業復蘇亦遠遜鄰近的澳門：「人哋燒豬肉乾都燒唔切，但香港，旅客呢？唔覺好好喎。」其旺角分店位於旺角鬥市，附近有多間吉舖丟空招租，「經歷疫情之後，港人消費都趨向保守，」他期望本港經濟逐步向好。

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曾有全球最貴街道稱號之一的銅鑼灣羅素街，口罩店亦踢走名牌，面向時代廣場的一段，OxyAIR和異度空間工作室，在化妝品店Colourmix和Kiehl's後棄租後，先後進駐；而在與波斯富街交界的轉角「舖王」，Mask X去年已踢走名錶店Tag Heuer，今年2月初，在業主加租五成下續租一年。

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尖沙咀的情況則截然不同，口罩店並無集中搶佔主要街道，而是散落在不同的大街小巷，主要都是較大型的連鎖口罩店。記者巡查一線街道的廣東道和加連威老道未見口罩店的自家門市，卻在海防道看見兩間口罩店，包括「威信」，值得注意的是該品罩已由「威信口罩」改名為「威信生活創意」，該店近月已由主打口罩改為銷售個人護理用品和香氛等，口罩成為其中一個副線，相信早已選擇轉型應對口罩令撤銷；加拿分道亦有至少兩間口罩店，包括Mask X和Good Mask。

MF Living亦曾在海防道開分店，惟該店早在2021年中遷出，計及同一品牌在加拿芬廣場地下的分店，尖沙咀已有五間口罩店已結業或即將結業，該區的口罩潮或將步入歷史。

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核心商業區中環在疫情爆發初期，有兩大口罩品牌「Mask Lab」和「Mask Factory」搶佔華人行兩大地舖後，是罕有有日常用品舖走入名店集中地，惟該兩舖去年已分別由周大福和Samsung承租，現時僅餘少數口罩店仍留在中環，包括在皇后大道中49號的Mask Lab和在砵甸乍街24號地下的OxyAIR。