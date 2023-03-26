染惡菌眼角膜2日內溶解　亂滴眼藥水自救恐加重病情

外國最近有數十人疑使用受污染的人工淚液而感染綠膿桿菌，部份人視力受損，甚至要摘除眼球。這個「視力殺手」— 綠膿桿菌令人聞風喪膽，不但存在於環境之中，更是天生已對多種抗生素有抗藥性，屬於惡菌，惡化速度極快，能在短短2至3日內將角膜溶解。究竟綠膿桿菌如何入眼？有哪些生活習慣是高危？要如何避免感染？下文將逐一解答。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘。

綠膿桿菌多數存在於潮濕的環境、土壤或水中，亦常見於醫院，免疫力低及有傷口感染的人較易中招。綠膿桿菌感染除了可致肺炎、敗血症等嚴重疾病，亦會入眼，造成角膜潰瘍，病情惡化速度極快，惡菌可以在2至3日內將角膜完全溶解，令病人失明。一般來說，感染綠膿桿菌的症狀包括眼紅、流眼水、眼矇及眼痛等，並有綠色的分泌物。

要治療綠膿桿菌，需視乎它對角膜的侵蝕程度。角膜分為五層，第一層為表皮細胞層，第二層是前彈力層，第三層是基質層，第四層是後彈力層，第五層為內皮細胞層。一般情況下，角膜受創傷或感染，並傷害深至第二層，已會令角膜結疤，影響視力。而綠膿桿菌可「直搗」第三層，此層佔去角膜90%，受損後無法再生，只要該層角膜溶解超過一半以上，已有機會造成角膜穿孔。

若感染仍屬早期，例如第三層角膜未嚴重受損，可透過特定抗生素眼藥水治療，且要觀察病菌對治療有否抗藥性。若病情未有好轉，或角膜溶解嚴重，就只餘下換角膜一途；若當時未能及時控制病情，而導致眼內容物被擠至眼球外引致盲眼的話，最後很可能要摘取眼球。

要治療綠膿桿菌，需視乎它對角膜的侵蝕程度。（GettyImages）

本港綠膿桿菌入眼個案少見，多由佩戴隱形眼鏡不當所致。多年前曾醫治過一名20多歲的男病人，他佩戴隱形眼鏡打波，中途隱形眼鏡曾脫落，但他沒有清洗，徒手將隱形眼鏡重新戴上。及後眼睛出現異常分泌物，自行買眼藥水滴，未見好轉始求醫。經檢查後，證實感染綠膿桿菌，角膜幾乎完全溶解，要移植角膜。幸運地，當時遇上有合適角膜能立即進行移植，始成功挽救視力。

大多病人在眼睛不適時，第一時間會自行於坊間購買眼藥水，要留意的是，胡亂使用眼藥水有機會加重病情，例如感染惡菌後再而滴了含類固醇的眼藥水，會抑制免疫力，致病情惡化，同時變相拖慢求醫，錯過黃金治療時間。除了綠膿桿菌，金黃葡萄球菌、阿米巴變形蟲等感染都有機會造成嚴重角膜發炎，因此，當眼睛有任何持續不適或異常，應盡快求醫。

要時刻保持眼睛滋潤，尤其辦公室一族，多運用「20-20-20」護眼法則，胡亂使用眼藥水有機會加重病情。（資料圖片）

要預防角膜感染，不宜長時間佩戴隱形眼鏡，每日最好勿超過8小時。污水是多種微生物及細菌出沒地方，無論在海灘或泳池游水，都不應佩戴隱形眼鏡，細菌有時間長時間依附在鏡片上，增加感染風險。有乾眼症的人亦要警惕，眼乾容易令角膜磨損，造成傷口，增加細菌入侵機會，同時淚液太少亦無法有效帶走細菌。我們要時刻保持眼睛滋潤，尤其辦公室一族，多運用「20-20-20」護眼法則，觀看電子屏幕20分鐘，就要望向20呎外的景物20秒。平時亦可放置一杯水在辦公桌，增加空氣濕度。當雙眼得到保護，病菌自然無機可乘。

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