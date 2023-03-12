一人患牙周病隨時殃及全家　正確護齒自信展笑顏

隨住口罩令廢除，市民終可除口罩展歡顏，不過牙周病患者就未必能夠「同歡」。此病除了損牙齒健康兼有口臭，嚴重可致牙齒移位及脫落，影響儀容及社交生活。牙周病非僅個人衛生問題，它隨時可化身「傳染病」，家中長輩疏於護齒，未以身作則教導下一代護牙，牙周病隨時肆虐全家。預防牙周病，無論是大人或小童，都有必要掌握正確潔牙方法，並定期檢查牙齒和牙周健康。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



嚴重的牙周病患者，其牙床骨會收縮。

牙周病是一種影響牙齒附近的軟組織和硬組織的炎症，此病在本港相當常見，港府每十年會進行一次大規模口腔健康普查，根據上一份普查結果，超過90%的成年人被檢查出有不同程度的牙周病。糖尿病患者、長期吸煙、孕婦、牙齒排列不整齊、均增加患上牙周病的風險。

在美國和歐洲牙周病學會指引下，牙周病可分為牙齦炎及牙周炎。我們的牙齒牙腳，其實是被牙床骨包圍，透過牙周韌帶連接牙床骨而得以支撐。當牙腳附近出現炎症，牙肉、牙周韌帶及牙床骨都會受到破壞。視乎發炎程度，若只破壞到表層牙肉，引致牙肉發炎，稱之為牙齦炎。牙齦炎症狀為牙肉紅腫、流血、疼痛。經適當治療，患者一般可完全康復。不過，若破壞到底層的牙周韌帶及牙床骨，就屬於牙周炎。

醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻。

牙周炎除了會有上述牙齦炎的病徵外，還會牙肉收縮及牙腳外露，繼而產生牙周袋，牙齒會隨之搖晃甚至移位。由於牙周炎對牙齒的破壞較嚴重，經治療後也未必能完全康復。患者進食時會感到牙齒無力，病情惡化時可能產生牙瘡，甚至牙齒脫落。牙齒脫落後可選擇植牙，以填補牙齒之間的「漏洞」。但需注意的是，嚴重牙周病有機會導致牙肉及牙床骨永久萎縮，患者或因無足夠的牙骨位置裝嵌假牙而須放棄植牙，只能終生使用活動假牙「補位」。而活動假牙始終承托力不及植牙，咀嚼時容易有不適感。

坊間曾有說法懷疑牙周病會遺傳，事實上確有研究顯示牙周病有部份遺傳因素，但相信不是患病的主因。從臨床觀察，不少「幾代人都有牙周病」的家庭，普遍缺乏口腔衛生知識，以及未能掌握正確刷牙方法，例如不少人有牙周發炎症狀，可能誤解為「熱氣」，以為喝一碗涼茶，再待幾天就會康復，不必找牙醫診斷。事實上，牙周病是一種慢性疾病，或需好幾年始出現明顯的臨床病徵。不少病人錯過於牙齦炎階段接受治療，已為牙齒健康帶來不可逆轉的破壞。

嚴重牙周病可致牙齒移位及流血。

對抗牙周病的方法「老生常談」，就是勤清潔牙齒。我們應該從小培養早晚刷牙習慣，掌握正確口腔衛生意識。小童在學童牙科保健可以學懂刷牙方法，成人亦建議定期檢查牙齒和牙周健康，聽從牙齒衛生員及牙醫的建議。至於牙周病患者，須按照牙醫指示，使用牙線及牙縫刷仔細清潔。同時需要根據病情，定期往診所檢查。

就算有定期洗牙的人士亦不宜掉以輕心，即使每年洗牙時大致檢查牙齒情況，識別牙周病仍需要進一步檢查牙周。牙醫會用牙周探針量度牙周袋深度，配合X光檢查牙床骨收縮情況以作準確診斷。

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