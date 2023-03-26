勵行會恢復實體步行籌款　冀參加者2人3足行全程體會弱勢舉步維艱

隨著社會復常，基督教勵行會今日（26日）宣布，連續兩年以虛擬形式進行的「2人3足勵同行」慈善步行，今年將恢復為實體活動。慈善步行會在清水灣鄉村俱樂部舉行，步行路線全長3.5公里，現場也設有劏房體驗館，供參加者體會基層家庭面對的困境。勵行會表示，慈善步行籌得的款項將用於為弱勢兒童提供食物援助、課餘託管、康復治療、特殊教育等的生活支援。



基督教勵行會每年均會舉行「2人3足勵同行」慈善步行籌款，為弱勢兒童籌款，支援他們實際所需。但這項年度活動在過去3年均受疫情影響，在疫情爆發初期需暫停，其後兩年均以虛擬形式進行。直至今年，香港社會逐步復常，勵行會宣布，將在今年5月13日在清水灣鄉村俱樂部恢復實體步行籌款。

勵行會指，今次舉行步行籌款的地點是清水灣鄉村俱樂部，步行路線全長3.5公里，鼓勵參加者以2人3足形式走畢全程，體會弱勢兒童在生活上舉步維艱的情況。現場也設有劏房體驗館，讓參加者體會基層家庭面對的困境，探討香港的貧窮問題。

該會表示，這次慈善步行籌得的款項將用作支援弱勢兒童，為他們提供食物援助、課餘託管、康復治療、特殊教育等的生活支援，希望令他們抱有希望、自信及健康成長。

David（右）參加基督教勵行會的課餘託管班後，學業大有進步。（勵行會提供）

將升讀中學的David，是勵行會其中一位服務使用者。他在2018年跟隨家人來港，但初到陌生環境，不懂繁體字，英文程度落後於同學，他的成績在全級排名中屬最後幾名。但礙於David媽媽獨力照顧一對子女，只能做兼職照顧員，月入僅約7000元，難以支付額外補習費用。

直至2019年，David獲介紹接觸到勵行會，獲安排參加課餘託管班，他的學業上有很大進步，全部科目均取得 「A」級成績，穩佔全級頭十名，也變得敢於用英語與外國人交談，今年9月亦即將升讀油尖旺區一所不錯的中學。

「我希望長大後，媽媽可以無咁辛苦。」David說母親每天步行樓梯送飯，經常感到腳痛，擔心她會不慎扭傷，打算日後選讀理科，將來成為一名工程師，可賺取更多金錢，減輕家庭負擔，以報答母親。