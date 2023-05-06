逾700人做雙人瑜伽輪創紀錄　何永賢：赤腳踩草地感覺尤其接地氣

「油尖旺社區健康巡禮」今天（6日）於西九文化區藝術公園大草坪舉行，逾700人合力做雙人瑜伽輪，打破最多人一同參與這項目的世界紀錄。因「屯門公路洗滌心靈論」而受關注的房屋局局長何永賢都有參加，「有機會赤腳踩草地的感覺尤其接地氣，幾個瑜伽動作，也舒展了大家身心。」



▼5月6日 逾700人做雙人瑜伽輪創紀錄▼



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「油尖旺社區健康巡禮」是響應「開心香港」活動之一，由立法會議員鄭泳舜出任執委會主席的青途發展社區發展協會主辦、油尖旺民政事務處贊助及合辦，推廣運動以促進市民身心靈健康，實踐傷健長幼共融。

在今日的創舉上，每兩人一組一齊做雙人瑜伽輪，鄭泳舜找來民建聯黨友、前民政事務局局長徐英偉做拍檔。

何永賢：進行繪畫創作 心靈也感到平靜且快樂

房屋局局長何永賢受鄭泳舜邀請參加，與渣馬全馬本地女子冠軍黃卓寧做拍檔，一齊參與創舉。她晚上在Facebook撰文說，平時出席不少活動，今日尤其身水身汗，但不是嫌辛苦，覺得能在繁忙的日程中做做瑜伽、踢踢球，也是不一樣的放鬆方式，「有機會赤腳踩草地的感覺尤其接地氣，幾個瑜伽動作，也舒展了大家身心。」

她還參與了郭玲麗議員的繪畫創作，「大家投入勾畫線條的同時，心靈也感到平靜且快樂。」何永賢在活動之後，趕到足球場參與官員與立法會議員友誼賽。