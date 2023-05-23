器官捐贈｜半數取消登記異常 醫管局稱痛心 感港人愛心減退
醫務衞生局昨日指，器官捐贈出現不尋常情況，近5個月共有5,785個取消登記的申請，當中有約一半是從未登記。威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔表示，對於有人意圖擾亂中央器官捐贈登記名冊感到非常痛心和遺憾，認為會向公眾釋出錯誤的訊息，影響市民簽署名冊的意欲。
不過，李錦滔指，如果檢視整體捐贈登記數字，撇除不正當的取消登記數目，退出比加入名冊的少，即捐贈登記有正數的增長。他指，推動器官捐贈是講求愛心和自主，市民樂意可以參與，不願意亦可以退出，會尊重決定。他又指出，行醫約30至40年，留意到過去數年器官捐贈或捐血情況，擔心香港人愛心有所減退，只能繼續盡力推廣。他指，名冊系統由衞生署統籌，運作透明度高，相信市民能夠安心使用。
係香港推廣器官捐贈係講愛心，亦都係好自主。只要市民覺得佢想做，我哋好樂意。但如果經過考慮，都想退出，呢個係好大自主權，亦都會係尊重。只不過係不正當行為改變系統係非常之遺憾。
李錦滔指出，過去數年需要器官移植的病人非常多，但捐贈數字極不理想，甚至形容為「令人失望」，以腎臟為例超過2,200人，但遺體捐贈則只有40至50個，其他器官亦相對較少。李錦滔指，作為醫務人員，不論任何機會，都希望增加器官捐贈的來源，從而增加器官移植的供應。他又舉例指國際上不論美國、歐洲、澳洲均有跨市、跨洲甚至跨國的跨境互助機制，令更多病人可以受惠。
兩地的輪候移植名冊獨立運作 互不可接觸資料
瑪麗醫院肝臟移植中心顧問醫生陳智仁則提到，在上周末到廣東省與內地器官移植專家交流，當中獲益都良多亦釋除了不少疑慮。他指，兩地就器官捐贈協助的安排達成共識，日後當內地有捐贈器官在配對時，沒有適合的病人可接受，即醫學上的第二層分配機制，屆時啟動機制通知香港，香港的醫護前線接受有關器官後，會就是否適合病人作最後決定。他強調兩地的輪候名冊上病人的資料絕對獨立運作，對方亦不能接觸有關資料。
李錦滔亦強調，過去數年所捐出的器官大多都用在香港病人上，指送到內地的機會是非常低，反觀內地的捐贈數字較香港高很多，亦有一部份是內地沒有人適用，而當香港有適合病人配對時，十分希望本港病人可從中得益。
可否增選項表明不捐器官到內地? 醫管局稱非跨國捐贈慣例
對於部份人因不希望器官被捐出到內地而取消登記，李錦滔被問到會否增加選項，讓市民表明不捐贈到內地的意願，他以歐洲為例，亦有跨國捐贈的原則，指「冇聽過佢話我德國嘅唔準捐去法國」，質疑為何惟獨香港會有這個想法。
另外，他亦強調在互助機制下，第一階段本地的器官捐贈，會先在本地尋找合適的病人，「第一輪都係搵晒全香港人，冇一個香港人可以用到你個器官，然之後依個器官唔用嘅話其實就會用唔到，就會棄置。」他反問「究竟𠵱個用唔到嘅器官喺香港，譬如究竟拎去邊度？包括可能係國內、澳門、馬來西亞、新加坡，係有人用得到，係咪你會覺得唔應該畀佢哋？」