取消器官捐贈｜李家超斥試圖破壞系統可恥　要求警方調查是否違法

醫務衛生局昨日（22日）表示，衛生署留意到近期到器官捐贈中央名冊網站內，取消登記的數字有不尋常。特首李家超今早（23日）出席行會前見記者時，表示留意到部份個案涉及重複取消登記，甚至未有登記捐贈卻又申請取消，認為這些「非常可疑」的行徑破壞現有系統，對此予以強烈譴責，已要求警方調查當中是否有違規或犯法行為。



強調是救人命的重要機制

李家超認為，器官捐贈非常重要，可以幫助因器官受損或不能發揮作用的病患，形容是「救人命」的重要合作機制。他說，世界各地均鼓勵及推動器官捐贈計劃幫助病患者，而過往本港亦有不少病患者因得到器官捐贈而被拯救了生命，故港府會繼續大力推動計劃，同時推動與內地合作：「因為亦有香港病患因機制而獲得器官捐贈，而救回一條寶貴的生命。」

不過李家超指，留意到器官捐贈中央名冊網站內，取消登記的數字有不尋常，直言：「我係非常反對任何破壞器官捐贈呢個咁崇高嘅理念，我留意到有不尋常的數字，有關器官捐贈嘅取消，呢個數目包括一半未有登記而取消，亦有好多涉及重複取消，若無登記但又取消」，形容這是「非常可疑」破壞系統的行徑。

近月器官捐贈取消個案大增。（資料圖片）

「簡直係一個恥辱嘅行為」

他續指：「我係嚴重譴責呢啲嘗試破壞咁崇高捐贈器官去拯救生命嘅計劃，破壞呢個系統嘅人，我哋都應該嚴厲譴責佢，呢個簡直係一個恥辱嘅行為」，他表示已要求警方調查當中是否有違規或犯法行為。據政府中人表示，政府現非「一口咬定」疑常取消登記捐贈屬違法，故必須進一步調查相關行為是否合法。

醫務衛生局昨日（22日）表示，由去年12月至本年4月，並有5,785個取消登記捐贈器官的申請，遠高於以往申請取消的數字，而當中有逾半取消登記個案中，申請者根本從未登記捐贈器官，或屬重複取消。