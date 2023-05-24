男生家藏真槍子彈　稱誤信朋友代為保管　官稱存在風險判囚9年9月

喜歡玩野戰(War Game)的男學生，遭警員截查並搜屋，發現家藏氣槍和100粒實彈子彈，警方之後出動爆炸品搜索犬再查，發現滅聲器、2枝手槍及大批彈藥，男生才認受朋友所託代為保管。男生昨被陪審團裁定項無牌營有槍械及彈藥罪成，案件今(24日)在高等法院判刑，被告求情稱因錯信朋友才犯案，但法官指被告管有逾400粒子彈，數量不少，且子彈存放地方沒有上鎖，若落入不法之徒手中的風險極高，判被告入獄9年9個月。



只被裁定非法管有約4百多發子彈

被告梁頌仁（24歲），被捕時為學生，亦是九巴和港鐵的兼職站務助理，被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有2支自動上膛手槍、3支滅聲器，及899枚彈藥。陪審團昨裁定他罪成，但他只涉管有當中的12盒子彈，即約4百多發子彈。

被告梁頌仁被裁定無牌藏槍及軍火罪成，被判囚9年9個月﹕

被告已還柙4年4個月

辯方律師求情指，被告患有亞氏保加症，多年努力讀書，從未拍拖，亦是「巴士迷」。他長大後喜歡上玩War game。他因錯信朋友才犯上本案案。陪審團裁定他管有的12盒子彈，只有約424粒子彈，被告無意使用。他因本案已被還柙約4年4個月，望法官能輕判讓他早日獲釋。

溝通訊息會自動刪除反映含暗黑意圖

法官判刑時指，本案至少涉及另一人，即被告聲稱的朋友「阿高」，他把涉案物品暫放被告家中，亦未有證據顯示被告在是案中主腦，但他的角色涉及運輸和儲存物品，亦屬重要一環。而被告和「阿高」溝通訊息會自動刪除，增加調查的難度，反映有暗黑意圖。

若槍彈落入不法之徒風險極高

法官續指，本案涉及424粒子彈，數量不少，其中100粒中空彈，會造成較大傷害，若被歹徒取得，嚴重威脅社會安全。同時，子彈放置的地方沒有上鎖，進入房間的人可輕易取得，把子彈放在合適的槍械便可使用，令人不寒而慄，若落入不法之徒的風險極高，判刑需具阻礙性，最終判囚9年9個月。

被告初時稱槍在War Game店買

案情指，警方於案發日早上在紅磡截停並拘捕被告，他在警誡下稱：「阿Sir，我啲槍全部War game 舖買，好好地放係自己屋企，咁都犯法？」警方同日到被告住所搜屋，在被告房間發現一些氣槍及100粒實彈子彈。

搜索犬發現真槍即稱代人保管

翌日傍晚，警方出動爆炸品搜索犬到被告家中第二次搜屋，在其房間檢獲3個滅聲器、共790粒實彈子彈、2支手槍等。被告隨後在警誡下稱：「啲槍、子彈、部件都係一個叫Terrence嘅人經阿高俾我㗎。」

友人指槍械是道具

被告自辯時指，於2017年開始接觸War game ，加入有關Whatsapp群組，先後認識「阿高」及Terrence。被告又指，「阿高」於2018年8月及12月，把一個綠色迷彩背囊和其他物品給他，「阿高」指該些物品是道具和裝飾子彈，強調物品合法。他不知道涉案槍械的真偽，亦未曾懷疑它們或不合法，而他亦沒有接觸真正旳槍械和子彈。

案件編號：HCCC241/2020