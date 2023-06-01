初選案｜法官追問定立協議的準則　控方指郭榮鏗助拉票屬支持計劃

民主派初選案，控辯雙方今（1日）繼續就「共謀者原則」作法律爭議。法官昨要求控方釐定各被告加入串謀協議的日期，控方今呈上列表，又指戴耀廷在2020年1月的飯局上，曾提及「立會過半是大殺傷力憲制武器，故認為在席的區諾軒，必然知道戴有運用否決權的主張，而區亦答應參與，認為已有表面證供顯示協議成立。至於其他被告，如公民黨的被告鄭達鴻，其黨於2020年3月開記招表示支持初選時，認為鄭也算是加入了串謀。此外，公民黨的郭榮鏗，及民主動力的總幹事黎敬輝，分別因為曾為初選拉票，及曾出席協調會，兩人均被列為「共謀者」。



初選案時序。(詳看下圖)

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否決預算案在同年5月才成議題

控方今早向法庭只上一份列表，詳列各被告加入串謀計劃的具體日期。法官陳慶偉問，控方指串謀協議早於2020年1月戴耀廷和區諾軒的飯局上產生，但庭上證供，區當時只是同意參與戴的協調計劃，直至5月新界東協調會議，即控方指會上達成無差別否決財政預算案的協議，才變成一個爭論議題。

區明知戴會運用否決權已成協議

主控周天行回應指，戴在1月飯局上談及「立會過半是大殺傷力憲制武器」，區必然知道運用否決權的主張，並答應參與戴的協調計劃，認為至少有表面證供顯示他當時已參與協議。

鄭達鴻在記者會上只手持紙牌

此外，控方指鄭達鴻在2020年3月25日，即公民黨行記者會當日加入串謀。法官李運騰亦問到，鄭當時只是手持紙牌。周解釋，鄭案發時是公民黨成員，公民黨有份簽署〈墨落無悔〉聲明書，由此可推斷鄭當時亦加入串謀。李官即指，公民黨簽署聲明，不代表所有成員都參與串謀。周說，如果法庭不接納這個日子，鄭曾出席初選協調會議，及宣布參選等，均可顯示他加入串謀。

鄭達鴻在公民黨2020年3月的記者會上手持紙牌。（朱棨新攝）

黎敬輝作會議紀錄成共謀者

此外，各方亦有就「共謀者」作爭辯，並認為控方必須證明特定人士有促進非法串謀協議，才能被定為「共謀者」。就民主動力總幹事黎敬輝列為案中共謀者，李官質疑，黎除了出席各區協調會議及作會議紀錄外，是否其他證據顯示他有份參與串謀協議。

官質疑黎只是工作需要而出席會議

周回應指黎是民動總幹事。法官陳慶偉說：「那是他的職位，出席會議是他的職責，拜託！」周遂說黎負責設計提名表格，此話亦遭李官質疑，並稱這並非代表黎同意表格內容，陳官亦指黎是民動唯一全職員工，反問：「如果不是他設計，哪由誰去做？」

控方指製作表格等已證明黎支持計劃

周再解釋說黎以民動總幹事身份所作的事，均可顯示他是共謀者。陳官認為周的描述過於空泛，又舉例說：「因為我受僱於香港政府，所以我每天都要來這裏，以及紀錄你所說的。」李官亦補充說：「不等於我們同意你所說的。」周承認，出席會議及設計提名表格已是指向黎為共謀者的全部理據，證明他支持及協助35+計劃。

官質疑知道會上有共識不代表同意

周續指，黎首次出席協調會議之時，便是他參與串謀的開端。不過陳慶偉及李運騰均質疑，即便黎在會上得悉眾人於2020年6月達成會運用否決權的共識，不代表他同意這點，也不足以證明他是共謀者一員。周則稱，只能依賴上述一系列事件，以予法庭判斷。

郭榮鏗(右二)被指曾在初選中助選， 故被控方列為共謀者。（資料圖片）

郭榮鏗曾為初選拉票被列為共謀者。

此外，控方亦有指公民黨成員郭榮鏗是共謀者，周指因為公民黨支持35+計劃，故郭也是參與共謀。李官質疑郭沒有出席任何協調會議，也沒有參與初選，何以見得他同意串謀協議？周說郭曾出席公民黨街站活動為初選拉票，顯示他支持35+計劃。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。31名認罪的被告。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022