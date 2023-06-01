初選案（九）｜控辯雙方就法律原則爭辯　法官裁定16被告表證成立

泛民35+初選案經過58天審訊，控方已傳召所有證人，並完成舉證，在進入辯方案情前，雙方先就控罪所涉的細節作法律爭辯。其中一個主要爭辯議題控罪包括的「共謀者原則」。由於《港區國安法》於2020年7月1日才正式生效，且不具追溯力，但初選的概念及計劃，早於2020年上半年已開始，控辯雙方就各被告在國安法前的行為應如何作考慮有不同看法，法官最終裁定，共謀者原則在國安法實施後才能引用。



此外，4名被告包括：黃碧雲、林卓廷、何桂藍及吳政亨亦有作表證不成立的申請，但全部遭法官拒絕，法官並裁定16名受審的被告全部表證成立。



初選案時序。(詳看下圖)

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聆訊第59天 控方指被告國安法前言行已足構成行為失當罪

控方指國安法雖不設追溯期，但被告控罪日期前的言行，若與控罪相關，亦可用以指控他們曾串謀顛覆國家政權，又首度提出，各被告在控罪前的言行，已可構成「公職人員行為失當」罪。惟法官對這說法表示質疑，不但批評控方審訊中途才提出這個新論點，更有法官反問：這是否指人一生也要慎言？辯方陳詞亦指控方臨時改變立場，做法「極度不公」，重申若協議在國安法實施前不屬違法，亦不能引用共謀者原則作考慮。

聆訊第60天 辯方反駁行為失當罪有別於顛覆國家政權

辯方律師續陳詞指，控方指串謀協議在國安法生效前已形成，又指眾被告當時言行已構成公職人員失當罪，但公職人員行為失當罪的性質，有別於顛覆國家政權罪，認為控方把兩者類比，以求將國安法前的言行納入證據並不合理。此外，若控方一早已提出協議已涉公職人員失當，辯方會採不同的抗辯手法，認為控方做法是擴大「共謀者原則」應用範圍，對辯方並不公平。

案件編號：HCCC 69/2022

聆訊第61天 共謀者定議惹爭議

控方控法官要求，呈上一份控方指控各被告加入計劃的日期，惟法官卻有多個疑問，包括指公民黨的鄭達鴻，被指在2020年3月該黨舉行記者會起，便被算加入了計劃，但有法官指，鄭當天只是手持紙牌；此外，各方亦有就控方所指的「共謀者」存在爭議，如民主動力的總幹事黎耀輝，因曾出席協調會議，及為初選製作表格，便被定為「共謀者」，但有法官質疑，黎當時是為民動工作，只為工作需要才做有關事預，但控方仍堅持黎的行為代表他支持初選；此外，沒有參與初選，亦無出席過協調會議的郭榮鏗，亦被指是「共謀者」，控方解釋，因郭曾在初選中為其公民黨的黨友助選，認為這已顯示他支持35+的計劃。

此外，吳政亨的律師指指吳只曾發起「三頭三不投」聯署，從沒涉「無差別否決財政預算案」的協議，亦未就這議題表態，認為控方單憑吳知悉計劃，沒有證據顯示他參與其中，並不足以令吳入罪。

聆訊第62天 共謀者原則只能用於國安法後的言行

法官裁定國安法生效前，共謀者言行只能以「非傳聞證供」形式呈堂，意味著這些言行，包括戴耀廷當時所作的言論，只能用以指證發言者本人，不可用以指證各被告同意和默許。但在國安法實施後，共謀者言行，則可用以證明被告參與串謀。法官亦裁定匿名證人X偷拍新西協調會的片段及錄音，只以「非傳聞證供」方式呈堂，意味戴在會上提及各區會議的協議等，不能視作指證被告的直接證據。

聆訊第63天 4名被告要求法庭裁定表證不成立

控辯雙方處理了法律爭辯後，4名被告：黃碧雲、林卓廷、吳政亨及何桂藍要求法庭裁定他們表證不成立，辯方律師指，控方引用公職人員擁護《基本法》及效忠特區的釋義，指被告否決預算案等協議，屬「非法手段」以顛覆國家政權，但辯方指該釋義是在被告們被控後才生效，此前何謂「非法手段」未有清晰定義；亦有被告質疑，缺乏證據證明否決財案屬非法，且即使否決財案，也不一定令顛覆國家政權，認為控方案情有遺漏，要求法庭裁定他們表證不成立。

聆訊第64及65天 法官裁定16被告全部表證成立

法官拒絕4被告的申請，裁定全部16名被告表證成立。辯方透露，13名被告將會自辯，另5名被告會傳召辯方證人，預料辯方案情需時約39天。案件押後至下周一續審。

案件原定於6月12日，審訊第65天開始辯方案情，但由於法官陳慶偉感不適，案件需要押後。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)