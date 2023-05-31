初選案｜辯方指被告加入協議時　不知日後因國安法實施而違法

民主派初選案，控辯雙方今（31日）續就「共謀者原則」的法律爭議陳辭，法官要求控方提交列表，釐清各被告加入涉案串謀計劃的具體日期，以予考慮各人參與程度。辯方指，被告加入協議時並不知道協議日後會因國安法實施而違法，質疑控方擴大共謀者原則的應用範圍。控方引用的美國案例，提及案中共謀者曾在相關法例生效前赴俄學習，但法官認為或只是基於共同興趣，這些共謀者當時並非已有協議要推翻政府，笑言大家要小心擇友，否則任何朋友他人成為罪犯，「無論我們以往關係有多清白，也有可能會被視為犯罪言行。」



法官陳慶偉今指，控辯雙方對戴耀廷發佈的一系列文章似乎沒有爭議，重點在於文章呈堂的目的，那麼各名被告何時加入涉案串謀協議是重要的，要求控方釐清相關日子。在法官追問下，主控周天行指假如法庭不接納戴和區諾軒在2020年1月飯局上已達成協議，那麼下一個協議日子將會是3月25日公民黨宣布參與協調的記者會，或戴於6月8日向參選人發送協調文件。

法官要求控方列出案中共謀者加入時間

法官李運騰表示，明白控方立場是指某被告加入協議前，其他共謀者的言行可顯示串謀協議的性質及範圍，而他參與協議後的言行將會直接反映其參與程度，但案中每個指稱的共謀者加入時間都不一樣，故要求控方列出具體日期，以及該些日期的重要性。控方承諾明天會向法庭提交相關列表。

鄭達鴻和梁國雄代表大律師黃宇逸陳辭指，控方首提出涉案串謀協議在國安法生效前已構成公職人員失當罪，但公職人員失當罪性質有別於顛覆國家政權罪，不能將兩者類比以求將國安法前的言行納入證據。黃強調，如果控方一早表明協議案發前已涉公職人員失當，辯方抗辯方向則會有所不同。再者，被告加入時不知道協議及後會隨國安法實施而變得違法，而相關共謀者的言論他日會被用作刑事審訊，控方做法是擴大「共謀者原則」應用範圍，對辯方不公。

初選案時序。(詳看下圖)

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辯方指控方毋需動用「共謀者原則」 也可把涉案協議的性質及範圍 當作環境證供呈堂

控方引用的1950年美國案例中，共產黨成員被控串謀推翻政府，違反當地一條1940年生效法例。李予信代表大律師關文渭則指，控方依賴「共謀者原則」的目的，是要證明協議的性質及範圍，但其實控方毋需動用「共謀者原則」，也可直接當作環境證供呈堂，認為控方欲依賴該原則，是要證明被告默許其他共謀者的言行。

主控萬德豪回應指，控方指稱涉案協議是在國安法實施前6個月產生，故所依賴的證供並非久遠，又指本案情況並不常見，故只能找到上述案例支持其立場。陳慶偉指出，該案提及一批教師曾在法例生效前赴莫斯科學習馬克思思想，但控方不一定是要使用「共謀者原則」才可將這項證據呈堂，也可視作環境證供。

萬表示，該批教師為共產黨成員，故屬案中共謀者，關乎「共謀者原則」。李運騰指，這些教師可能只是基於共同興趣到莫斯科學習，當時未必有協議要推翻政府，笑言：「那麼我們便要小心擇友，如果我們任何一位朋友日後變成罪犯，無論我們以往關係有多清白，也有可能會被視為犯罪言行。」經李官多番追問，萬承認案例沒有明確指向該批教師當時已達成協議。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名認罪的被告。(詳看下圖)