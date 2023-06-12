初選案．第65天｜法官陳慶偉不適未上庭　辯方案情須押後展開

民主派初選案今（12日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，原定開始辯方案情，惟因主審法官陳慶偉感到不適， 未有出庭，審訊今天未能進行，法庭將在今午4時通知控辯雙方，明天能否開庭審訊。



只有兩名法官出庭

本案三位主審法官分別為陳慶偉、李運騰及陳仲衡。今早開庭時，只有李運騰和陳仲衡步出法庭，他們透露法官陳慶偉感到不適，今天不會進行審訊。犯人欄內有被告感到詫異。李官補充，今日下午將告訴各方明天能否繼續開庭。本日審訊歷時短短2分鐘便結束。

主審法官陳慶偉之一因不適今天未有出庭，案件亦要押後。(資料圖片)

16被告上周被裁定表證成立

初選案今踏入第65天審訊，控方已經舉證完畢。法官上周裁定全部16名被告表證成立後，原定今日開始辯方案情，除吳政亨、楊雪盈及余慧明3人外，其中13名被告擬出庭作供，部份被告亦會傳召辯方證人作供。法官預計辯方案情或需39天，即約2個月。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022