SOPA新聞獎｜香港01憑詐騙園區人口販賣調查、六四評論　奪兩大獎

亞洲出版業協會（SOPA）周四（6月15日）舉行「2023年度卓越新聞獎」頒獎禮，《香港01》憑《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》，獲「卓越調查報道獎」大獎；《端正歷史態度 別讓「六四」成為禁語》獲「卓越評論獎」大獎；《退而不休被開除黨籍 前銀監會副主席蔡鄂生的香港朋友圈》，入圍「獨家新聞獎」三甲。



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SOPA「卓越調查報道獎」大獎



電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救 主腦涉香港公司

記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒

2022年多名香港、台灣、中國內地、馬來西亞等地華人，遭人口販賣到緬甸、柬埔寨，被非法禁錮及被迫從事電訊詐騙，他們失去人身自由，被虐待和毒打。《香港01》的調查報道，率先揭發多名港人在緬甸遭禁錮，又訪問生還者、救人義工，揭發中國政府和港府無力救人，更令港府成立跨部門專責小組，放鬆入境防疫限制，令受害者能盡快返港。

除了揭發人口販賣的黑幕，《香港01》的系列報道，更調查發現其中一名主腦在香港的生意足跡，並深入分析整個電訊詐騙的產業鏈，以及為何柬埔寨、緬甸等國，會成為詐騙園區的大本營，為何華人成為被販賣和禁錮的目標。

負責報道的記者勞顯亮，曾經參與人口販賣調查報道，但當他在某日深夜接獲被困緬甸的港人求助電話時，仍感到難以置信，竟然有香港人被販運和禁錮。「01偵查組」記者隨即開始求證、核實，聯絡受害人家屬、香港警方、中國大使館等官方機構。香港警方一開始只是以「求警協助」來處理，直至第一篇報道刊出後，香港社會震驚，《香港01》再接獲大量求助，保安局才牽頭成立跨部門工作小組、開設WhatsApp求助熱線應對。

報道除了在香港引起很大迴響，更令內地、台灣、馬來西亞和海外華人關注和警惕求職騙局、電訊詐騙，避免讀者墮入人口販賣的圈套。

SOPA「卓越評論獎」大獎



六四33周年 端正歷史態度 別讓「六四」成為禁語

撰文：黃雲娜

此評論發表背景適逢「六四事件」33周年紀念日。儘管特區政府沒有明文禁止「悼念六四」，但同時也沒有明確交代法律界線。文章從特區政府的模糊態度切入，指出他們未能正確看待歷史，甚至「一刀切」地把與「六四」相關的「悼念活動」或「平反訴求」視為「政治對抗」，而忽略大多數市民只是單純從「人道主義」和「關懷國家」角度出發，希望中央重新評價「歷史事件」，更加從沒想過顛覆國家政權。

文章再以此延伸討論，儘管「六四事件」存在三種不同性質：中共改革路線之爭、愛國民主運動、打砸搶刑事罪，但33年來，無論是香港社會和中央政府，總有人把三種性質綑綁起來，而這同樣不是尊重歷史的做法。這種態度觸發我們更深維度的思考：整個國家和民族，到底應該秉持怎樣的歷史信念和治理意識，又將如何面對民族復興路上的歷史考驗和治理挑戰？畢竟中國歷史文明從來不是建立在「偉光正」的盲目信仰之上，而是在歷史跌宕起伏當中不斷揚棄錯誤、不斷自我更新。因此，如何面對「六四」，仍是國家不得不思考的問題。

獲獎記者黃雲娜直言，去年撰寫六四評論，就是希望當局正視歷史，想不到一年後六四變成港府口中的「特別日子」。

SOPA「獨家新聞獎」入圍三甲



退而不休被開除黨籍 前銀監會副主席蔡鄂生的香港朋友圈

記者：勞顯亮

原中國銀監會副主席蔡鄂生被開除中共黨籍，中紀委指他「退而不休」、「對黨不忠誠」、「做兩面人」、「寡廉鮮恥」，措辭嚴厲罕見。

負責報道的記者勞顯亮指，一般中國官員退休後，鮮有在香港開設公司，但蔡鄂生卻是例外，因此順藤摸瓜，從他的香港公司追查他的「朋友圈」，發現他在多個非政府組織擔任要職，其中一個機構的總幹事姚榛，是前副總理姚依林家族成員，時任國家副主席王岐山，是姚依林的女婿。

除了涉及中國高層官員的家人，還有受賄、洗黑錢的聯合國官員牽涉其中，這些人亦涉及香港民政事務局前局長何志平、澳門商人吳立勝賄賂案。報道涉及中國最高層政治人物，刊出後引起內地和海外傳媒、金融和政界關注。

FCC前主席再評取消人權新聞獎

香港外國記者會（FCC）前主席Keith Richburg是頒獎禮演講嘉賓，被問到FCC去年取消人權新聞獎，他指如果人權新聞獎的規則像SOPA一樣，只接受繼續出版的新聞機構參加，就不會取消，但評審結果中獲得多個獎項的《立場新聞》已被關閉。他又知如果一開始怕就不會接受報名，但有評選結果後，諮詢過法律意見，認為有風險，所以煞停。不少出席的獲獎記者，都對他言論大感詫異。

來港台灣記者大減

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第25屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，是新聞界的「奧斯卡」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別，共收到逾800份參賽作品。

今年是疫情後、也是《港區國安法》實施後，SOPA首次舉辦實體頒獎禮。以前有眾多入選的台灣記者會來港參加頒獎禮，但今年只有三名台灣記者來港。據了解，不少台灣記者擔心安全，而無來港出席。

完整入圍名單：

https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/