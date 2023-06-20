初選案｜參選被DQ同年退出公民黨　鄭達鴻稱覺意見未獲接納感心灰

民主派初選案審訊進入第70天，被告鄭達鴻今（20日）作供時指，國安法實施後，公民黨曾3次問戴耀廷否決財政預算案主張會否違法，戴回應沒有問題，他們黨內的法律界人士討論後亦有同樣結論，黨內的人脈亦沒有收到消息指有問題，本身有修讀法律的他，亦有研究《基本法》條文，發現起草時已預視這情況，但在行政、立法機關等互相制衡下，應不會導致政府癱瘓。



惟鄭正式參選後被選舉主任DQ，他之後便開始淡出黨務，更在同年底宣布退黨。鄭慨嘆他曾立志當立法會議員，然而成了區議員，並考取實習大律師資格後，其意見仍未獲黨接納，令他感到心灰意冷。



被告鄭達鴻稱覺其意見不被黨接納，被DQ後已淡出，並在同年退黨。(資料圖片)

為獲黨支持拍攝初選教學短片

鄭達鴻稱，公民黨曾於2020年7月10日，在Facebook上載一條初選投票的教學片段，該影片原定在7月3日發佈，惟因國安法實施需修改影片講稿，導致影片延期發布。鄭又稱，講稿內容不由他決定，但為了得到黨的支持參選，別無他法才會參與拍攝。法官陳仲衡問：「所以面對這個情況是你的個人選擇？」鄭同意。

國安法後刪去財政懸崖等字眼

庭上比較影片講稿的兩個版本，舊版講稿提及如果特首未有回應五大訴求，會否決「所有政府議案、法案及撥款」，造成「財政懸崖」；新版講稿則刪去「所有（議案）」及「財政懸崖」字眼。

公民黨曾3次問戴否決財案會否違法

鄭續指，國安法實施後，公民黨先後3次問戴耀廷，初選以及否決財案爭取五大訴求是否違法，戴回覆稱看不到違法的可能性，由於公民黨是透過秘書處查詢，他沒有看過戴的實際答覆。

鄭達鴻稱公民黨曾3名問曾任香港大學法律系前副教授戴耀廷，否決財案會否違法。（受訪者提供／大學線授權使用）

財案被否決亦不會癱瘓政府

法官李運騰問，鄭也修讀法律，曾否研究戴提出的理據，抑或只是依賴他人傳達的回覆？鄭承認沒有閱讀戴的回覆詳情，但曾研究基本法50至52條，認為條文起草時已預視財案被否決的情況，同時體現行政與立法機關互相制衡以及行政主導的精神。由此可見，就算否決財案都不會造成癱瘓政府，「財政懸崖」只是「誇張咗嘅講法」。

黨內人脈未收到通知指有違法之嫌

陳仲衡質疑，為何公民黨不諮詢更獨立人士，而是問初選籌辦人？鄭則解釋，公民黨因應國安法實施曾召開緊急會議，在場的資深大律師、大律師、法律界功能組別議員都認為不違法，而且他們必定會有其人脈，若認為當中有任何法律問題，應該會通知公民黨，惟他們沒有收到這方面的問題。

報名後被問否決財案的主張

及至鄭在初選出線後報名參選，隨後收到選舉主任查詢，被問及否決財案的主張，如何符合擁護基本法及效忠特區的要求。鄭稱他當時回覆了三點：第一，公民黨倡正確使用憲法賦予的權力，屬合情合理合法；第二，公民黨不能揣測政府會否回應五大訴或其他訴求，但認為政府和立法會需要尊重民意；第三，若政府願意回應訴求，公民黨會接受。

鄭達鴻稱黨後來安排李予信(圖)作為他的Plan B參選，他事前並不知情。(資料圖片)

被DQ後開始淡出公民黨

鄭最終被選舉主任取消參與資格(DQ)，他之後在黨內亦「慢慢淡出」，同時專注地區工作，並作實習大律師做準備。公民黨之後派李予信作爲Plan B出戰港島區，鄭表示他事前並不知情，因決定權已交回公民黨手上，坦言：「其實我嘅存在本身就已經係陳淑莊嘅Plan B。」

望能獲黨接納卻未能如願

同年12月，鄭宣布退出公民黨，並在Facebook講及原因。被問及有否其他原因，鄭慨嘆指，成為立法會議員是他的志向，當這個夢想不能實現，他便決定退黨。而且，他努力成為區議員和考取實習大律師資格，希望其意見可得到黨的接納，但一直未能如願，當立法會議員是他認為：「做咗就可以同佢哋企係同一個level ground」的唯一最後願望，鄭直言：「當呢個做法都做唔到嘅時候，我心灰意冷。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022