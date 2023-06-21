初選案｜鄭達鴻認未向黨坦承不會跟黨投票　因需黨資源協助宣傳

民主派初選案（21日）續審，被告鄭達鴻接受盤問時重申，他不認同公民黨否決預算案的主張，他亦曾向競選經理透露，若他當選打算申請豁免跟黨立場投票。法官問他有否想過向黨坦承表明其立場，鄭承認沒有，並稱因當時需要黨的資源作宣傳，認為並非適當時機。



鄭達鴻今早繼續接受代表李予信的大律師關文渭盤問，關指鄭及李二人當時曾作聯合宣傳，他們並在一份有關選舉前期計劃的文件提到，兩人需要一同建立公民黨整體形象。關又稱，李在同年6月下旬才加入35+計劃，公民黨在李加入前已簽署《墨落無悔》聲明，李的立場是聲明書與他無關。

被告鄭達鴻承認參選時未向黨坦承其立場。(資料圖片)

參選時已打算當選後不跟黨投票

法官陳慶偉問，公民黨當時的形象是以否決預算案作「莊嚴承諾」，鄭是否受此束縛？鄭稱他在參選時要跟隨黨，但他打算成為立法會議員後，便會申請豁免跟隨黨的立場投票，如不獲批，最壞情況會退黨。

同意以黨名義簽署是空頭承諾

陳慶偉續問，公民黨以黨名簽署《墨》，而非以個人名義，是否「空頭承諾」？鄭同意。陳慶偉追問，由於「黨是抽象的，彷如天上的東西」，以黨名簽署，是否代表沒有人受此約束？鄭認為，當時黨的立場是要保留彈性。

官質疑鄭會否擔心競選經理泄密

鄭在接受主控萬德豪盤問時透露，他參選期間亦曾向其選舉經理討論將來或會不跟黨投票的事。陳官不禁質疑競選經理應忠於黨，鄭為何會向對方透露他或會做「叛逆者（rebel）」，問鄭有否擔心該經理會泄密？鄭稱沒有這憂慮，並指該經理是疏離的黨員，兩人是「同一條船」。

初選案時序。(詳看下圖)

+ 11

需要黨的資源協助宣傳

陳官問鄭有否想過向公民黨坦承他或不會信守黨的「莊嚴承諾」？鄭回應說他曾在黨提出反對，但改變不了他們的立場，他當時又需要黨的資源協助宣傳，鄭說：「嗰一刻唔係一個適合嘅時候去講。」

黨內會議曾提其他方案

主控官指出，公民黨在3月舉行記者會後，曾召開會檢討會議，他引述會議記錄指，民主派會以否決財案爭取五大訴求作為策略，公民黨亦在記者會上重申這項立場。

鄭回應稱否決財案只是選舉策略，作為促使政府談判的籌碼，他又指出記錄亦有提到，會建議要求政府把警察撥款用作救市，若政府願意讓步，便會同意財案，直言：「係有第二啲trade off（交易）去做。」

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022