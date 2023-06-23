初選案｜公民黨政綱提彈劾特首　鄭達鴻：黨認為政府要就社運負責

民主派初選案今（23日）續審，被告鄭達鴻續接受控方盤問，並透露公民黨在國安法實施後，已修改政綱，並刪除使用否決權等字眼，因怕「俾人見到縮得好勁」，故未對外公布。法官留意到新政綱有提彈劾時任特首林鄭月娥，鄭達源解釋，公民黨認為政府需對2019年社會運動負責，希望藉議會彈劾，並成立獨立調查委員會調查事件，看有否罷免理據。法官質疑，先彈劾後調查是「未審先判」，鄭回應稱黨主張交獨立調查委員會，再由中央決定。



考慮初選選民多偏黃或深黃

鄭達鴻在作供時提到，公民黨曾在國安法實施後修改政綱，基於公關考慮，「驚俾人見到縮得好勁」，加上當時參與初選的選民都是「偏黃或者深黃」，為免影響勝算，初選前未有對外明顯改變立場，打算正式選舉前才啟用新政綱。

鄭達鴻指公民黨改政綱無公開，因考慮初選的選民多屬黃或深黃。(資料圖片)

政綱有提彈劾特首

法官陳慶偉留意到，新政綱提到要「彈劾及罷免林鄭月娥」。鄭稱「彈劾特首」在過往政綱也有出現，而且公民黨一直認為政府應就2019年社會運動問責，故主張運用《基本法》第73條的彈劾權，促使獨立調查委會徹查事件。

官質疑屬未審先判

法官李運騰質疑，這個說法即是先彈劾再找理據，視乎是「未審先判（pre-judged）」。鄭則指，黨的立場是要先啟動彈劾程序，交由獨立調查委員會調查，再報請中央決定。

電台所作言論受質疑

主控官質疑鄭出席網台D100節目《風波裏的茶杯》提到，戴耀廷說毋須簽署任何協議的「良好願望」，控方認為當中的「協議」是指否決預算案。鄭不同意，並解釋戴所指的「良好願望」，是指「贏咗有得選，輸咗冇得選」，因為有新聞報道指戴操控選舉，港島區參選人曾在協調會議上曾作討論，擔心簽署協議會「製造一個DQ名單俾人DQ」。

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022