初選案｜李予信參與街頭活動後被邀到警署　公民黨即考慮派其出選

民主派初選案今午（23日）審訊繼續，被告鄭達鴻作供時透露與他同屬公民黨的李予信，原本想專注地區事務，已不在黨內有關選舉的群組。惟李參與一次街頭活動後被邀請到警署，之後黨便開始討論派李出選超級區議會，鄭稱因當內有人擔心被指街頭貢獻不足時，若遇到攻擊，可以有話回應，他否認當時要找個「街頭勇士」，但要找一個曾被邀到警署，甚至曾被捕的人。



李予信原想集中地區工作

鄭達鴻作供時透露，在港島區名單排原本排第二的李予信，因不想做密集落區派傳單的工作，曾與鄭有糾紛。鄭解釋，因為李在2019年的區議會選舉勝出時，只贏了對手不足100票，故李想專地區工作。而公民黨一個專門討論應否簽署《墨落無悔》聲明的Whatsapp群組，李亦不在組內。

鄭達鴻指，同屬公民黨的李予信(圖)參加街頭活動被邀到警署後，公民黨的人即討論派李出選超區。(資料圖片)

黨想找曾被邀到警署或曾被捕的人

及至李後來在一次街頭活動中被邀請去警署，黨內開始討論派李在超級區議會出選，因有人擔心公民黨在街頭的貢獻不足。法官李運騰遂問，公民黨是否想找一個「街頭戰士」？鄭否認，但稱：「只係佢哋想俾人攻擊嘅時候，可以有嘢講出來。」鄭又稱並非參與抗爭，而是監測前線活動。他同意法官指，公民黨是要找一個曾被邀請到警署、甚至是曾被捕的人。

FB帖文仍提否決政府議案

鄭又指，公民黨當時以黨名義簽署《墨落無悔》聲明，是希望保留彈性。李官指出，公民黨宣布有關決定時，其Facebook帖文使用了3月25日記者會的照片，當中包括站在後排的鄭，帖文內容亦提到若政府不落實五大訴求，公民黨將否決政府議案。李官問：「這則帖文跟這張照片，如何給予你彈性，但又不會影響到你的誠信？」鄭重申他當時想過申請豁免跟隨黨的立場投票。

公民黨在FB解釋簽署《墨落無悔》聲明的帖民，是用2020年3月25日記者會上的照片，鄭達鴻(後，左二)曾稱他當時只是舉牌。(資料圖片)

鄭認留公民黨因最具勝算

法官陳慶偉追問說：「所以你一開始已有自己立場，打算成為黨中異類（black sheep）？」鄭說他一直認為要看預算案內容才投票，若要在黨內作出任何變，必須先成為立法會議員，才會有議價能力。陳官再問，鄭有否打算更改黨籍，例如轉投街工？鄭稱當刻公民黨是他最有勝算的「身位」。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022