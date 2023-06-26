初選案｜鄭達鴻指區諾軒來信事出突然　彭卓棋開始自辯

民主派初選案（26日）續審，公民黨的鄭達鴻在作供尾聲時，遭法官追問他與區諾軒的關係，及為何區會在獄中寫信給他。鄭稱與區只屬工作關係，被捕後並無與區接觸，又指該信是事出突然。



另一被告彭卓棋亦開始作供，他稱曾創立香港青年創業聯盟，並有辦推廣到大灣區創業的活動，更曾被笑是「大灣棋」。他參與的初心是希望在政策層面推動青年創業，若當選後需要審議預算案，強調他不會無差別否決預算案。



被告鄭達鴻形容與區諾軒只屬工作關係，被捕後沒有聯絡過區。(資料圖片)

鄭達鴻稱被捕後沒有與區諾軒聯絡

鄭達鴻今早作供時被法官陳慶偉問到，為何區諾軒會在獄中寫信給他，並向他提供法律意見，及稱若非公民黨「搶疆」開記者會，鄭與李予信處境必截然不同等。鄭表示：「唔清楚。」又稱他自被捕後從沒與區聯絡，又指信件事出突然。

稱與區關係不算友好只屬工作關係

此外，庭上又展示一張警方在鄭電腦找到的一張Whatsapp截圖，圖中顯示區諾軒與彭卓棋之間有關港島區初選機制的對話。鄭稱該截圖是區發給鄭的助理。陳官問鄭和區關係是否友好，鄭回應不算，並稱兩人只有工作關係。

彭曾創辦聯盟助青年創業

以獨立人士出選的被告彭卓棋之後作供，彭稱他於2016年在港大畢業後，於2017年成立香港青年創業聯盟（YBA），希望團結有興趣營商或創業的年輕人，並會定期舉辦講座及創業比賽等。他指YBA會在社交平台提供創業資訊，特別是粵港澳大灣區，亦曾發文宣傳財政預算案等。彭解釋：「（預算案）有好多我哋叫『糖果』啦， 好多營商人士係唔知道嘅，所以我哋話畀佢聽。」他透露在參選初選時，曾被笑稱是「大灣棋」。

曾大力推廣大灣區創業

彭又指，YBA曾舉辦多項有關大灣區創業的活動，他本人為推廣大灣區創業，亦曾花費6至7萬元人民幣在內地申請19項商標註冊證，以告訴會員相關流程。法官李運騰問，彭的生意是否集中在大灣區？彭指：「未係，想係。」又補充稱如果想去發展，必須得到政府資助，條件就是要讓政府看到他有計劃在內地發展。李官問，彭提及大灣區創業，是否想讓法庭知道他不反共、不反政府？彭稱：「我想全面啲俾法庭知道我個心路歷程。」

被告彭卓棋稱他在2020年5月才自視「本土派」。(資料圖片)

任區議員期間曾推動區內基建工程

彭於2019年當選赤柱及石澳選區區議員，任期在2020年1月開始，在任期間曾經推動區內基建工程，包括修復石澳「情人橋」、石澳巴士站及赤柱卜公碼頭等。彭又引述區議會紀錄指，他當時為南區區議會發展事務及規劃委員會副主席，曾倡利用南區「優美嘅海洋、山啦」等進行相關經濟活動，紓緩疫情失業問題。

不會無差別否決預算案

彭續稱他在任區議員時，發現許多問題無法在區議會解決，例如赤柱塞車及彎路問題等，牽涉整個港島規劃路線，另一方面他的初心，是要在政策層面推動青年創業的發展，若然當選他會審議預算案時，考慮相關政策，包括政府資助金額、申請門檻及程序等，強調他不會無差別否決預算案。

初選後期才自視為本土派

至於參與初選，彭指他於2020年3月，透過另一時任區議員李永財得知，戴耀廷和區諾軒正在找尋立法會選舉民主派潛在候選人，故與李一同會見戴和區，此前與二人並不相識。彭同意，他把自己視為民主派。法官李運騰問，彭當時是否「本土派」？彭稱他在5、6月才視自己為「本土派」。其後他一共出席了3至4場港島區協調會議，初選的聯絡工作則是由李永財負責。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022