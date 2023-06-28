初選案｜彭卓棋稱見同區人簽《墨落無悔》聲明　為免輸陣跟住簽

民主派初選案續審，被告彭卓棋開始接受控方盤問，他指簽署《墨落無悔》聲明時，因見到同區已有參選人簽署，如果他不簽署會「輸陣勢」，他又稱，雖然他亦有在Facebook宣布已簽，並附上自己設計的圖片，但他並沒有細看聲明內容。此外，彭又自認是「抗爭派」，因為他是據理力爭的人。法官不禁質疑，按其說法，政府據理力爭是否也是「抗爭派」？彭指兩者不同，因為政府已權力在手，但他爭取任何事都要靠政府放權。



此外，彭在接受鄭達鴻代表律師盤問時，承認他亦曾收區諾軒的獄中來信。



彭卓棋稱他知道戴耀廷曾攪過佔中，並且是港大教授，故認為不會是騙局。（資料圖片）

知戴耀廷是港大教授相信不是騙局

彭卓棋提到他在參與協調會議前，曾於時任區議員李永財的辦事處會見戴耀廷和區諾軒，當時戴稱希望藉初選，避免浪費票源，但沒有提及民主派要奪取過半議席。彭稱，他在此前沒有看過戴及區有關初選的文章。

法官李運騰問，該次會面之前，彭並不認識戴，會否想更了解戴的政治立場，或是否值得信任等？彭說他知道戴曾參與佔中，亦是港大教授，所以相信不會是「騙局」。

只關注自己是否取得議席

法官陳仲衡問，彭是否想讓民主派取得過半數？彭稱，他只關注自己能否取得議席。法官李運騰遂追問，彭希望進入立法會爭取「19年免費教育」等抱負，若他成為立法會議員，單憑一己之力，如何實踐這些抱負？彭說如果當選，會嘗試說服想法一致的人，至於五大訴求「可以達成嘅話，可以達成」。

彭卓棋認為司馬文在會上所言有理，但不記得他的理據是甚麼。（資料圖片）

協調會上無反對因覺戴及司馬文都有理

彭於2020年3月的港島區協調會議中，戴提及可運用否決權時遭司馬文反對，但彭沒有反對，他解釋因認為雙方說法都有理。法官陳慶偉問，司馬文提出的理據為何，彭表示不記得，其後又稱應該與經濟有關。彭又指預算案會有資助、撥款等，所以他不會否決，但沒有在協調會上提出，因為戴當時表示「可用可不用」，視乎政府「做得好唔好」，而他心中對「好同唔好」的定義已有答案。

簽聲明書因同區參選人已簽署

至於抗爭派提出的《墨落無悔》聲明，彭稱他當時留意到同區已有參選人簽署，若他不簽署會「輸陣勢」，所以沒有細看內容就簽。彭亦有在Facebook宣布加入聲明，並附上他設計的圖像。彭承認即使如此他仍沒有細看聲明內容。

會據理力爭故自視為抗爭派

法官李運騰又問，彭自詡抗爭派，問這是他的政治修飾，還是真誠信念。彭稱兩者皆是，因為以他理解，抗爭是據理力爭，而他是據理力爭。法官陳仲衡反問，如果政府據理力爭，也可被當作抗爭派。彭解釋，分別在於權力在政府上，而他的團隊若要爭取某些權利，是要政府放權才可實行。

彭卓棋稱他拍攝嚴肅的照片時要好認真，都要忍笑。(彭卓棋fb)

拍嚴肅照時要忍笑

法官陳慶偉又問，彭在草稿傳單的頭像一開始有笑，但在Facebook公布簽署《墨》的設計圖像變的嚴肅，問為何有此改變？彭稱這是選舉策略，當時拍攝這類照片都要忍笑。法官陳仲衡問，他看來嚴肅，但內心微笑？鄒家成、林卓廷等在犯人欄內的被告都不禁發笑。彭最後表示：「我唔係心裡面笑緊，但要影一啲相要嚴肅，又要好認真，係要啲時間嘅。」

亦曾收區諾軒的獄中來信

此外，代表鄭達鴻的大律師陳曉姸盤問彭時，指區諾軒去年11月也曾寫信給彭。法官表示，區作供時沒有提及內容，不明問題目的。陳就解釋，她並非依賴信件內容，只是希望藉此帶出，鄭並非唯一收信的人。彭確認曾收區的來信，惟無法確定實際日期。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022