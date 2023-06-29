初選案｜IG展示與團隊拿著爛傳單照片　彭卓棋認為明眼人會明白

民主派初選案續審，被告彭卓棋今（29日）接受控方盤問，被質疑他在國安法實施後，曾在其IG帳號上載他與兩名隊員拿著撕掉了政綱部份的爛傳單，但照片沒有任何文字說明，但認為這已表示他已放棄政綱。法官不禁問這相片可有許多解讀，例如會否有人誤以為他們的團隊改成「全男班」。彭即回應說：「明眼人都知道我哋縮咗㗎喇。」又稱認為這樣做已足夠。彭卓棋作供完畢，案件押後至下周一，並會由被告何啟明作自辯。



主控官周天行在盤問時，指彭在初選論壇時曾提及《願榮光歸香港》的歌詞，並指這是反修例示威常用歌曲，法官陳慶偉稱，現在並非在審理示威的合法性。周再解釋他想用以帶出當時的背景。惟陳官說：「我們不關心背景。」

彭卓棋稱當時只關心自己的選舉，不太清楚戴耀廷記招的內容。（資料圖片）

提肢體抗爭因當時流行

法官李運騰繼而問彭，他在選舉論壇上稱會不惜以「肢體抗爭」癱瘓政府，但又在庭上指他不會違法，問他如何在不使用暴力的情況下進行「肢體抗爭」？彭指，沒有深究「肢體抗爭」如何實行，但稱這一說法「當時都幾流行」，亦是他採用的選舉語言。李官即問彭當時是否在說些他自己也不明白的東西，彭說：「呢個當時係唔啱，但真係我當時嘅情況，因為而家我睇番，以肢體抗爭係不能夠癱瘓政府。」

只關心自己選舉 不知戴耀廷記招內容

戴耀廷及其他組織者曾在國安法實施後，舉辦兩次初選記者會，彭稱他不清楚記者會內容，當時只關注自己的選舉。李官質疑，彭說過他對初選會否違法有憂慮，為何不嘗試了解戴說了甚麼？彭稱他自認已做足防範措施避免違法，所以「放咗心」，但萬想不到放棄政綱依然會「出事」。

彭卓棋指因為葉劉淑儀也曾說初選不違法，令他放心。（資料圖片）

葉劉曾說初選不違法令其放心

至於戴曾在Facebook上發文，回應時任政制及內地事務局局長曾國衛稱初選或會違法的言論，彭同樣沒有看過，他解釋當時除了自己採取的措施之外，亦從新聞上看到葉劉淑儀表示初選不會違法。彭指：「因為葉劉淑儀又再令我放心。」

IG出圖以示已避免違法

彭早前供稱，他曾在IG貼出照片，顯示他和兩名團隊成員手持已撕爛的單張，以示其盡力避免違法。周問彭該IG帳戶是否公開抑或私人，彭指現時為私人，但當時已不記得。李官質疑，如果帳戶當時只是私人，彭便無法藉此告訴大眾他放棄政綱，李官又說：「我們是較年長⋯我們不用任何社交媒體。」

官質疑別人或誤以為團隊改為全男班

法官陳慶偉又質疑，相片沒有附上任何文字，讀者可能有不同解讀，舉例指相片可見三名男子手持單張，可以代表他們團隊棄掉女性成員，改為「全男班」，才會撕掉部份單張，而且三人正好是港島區各候選團隊的人數限制。彭表示：「其實呢張相post出來，明眼人都知道我哋縮咗㗎喇。」陳慶偉再追問，相中三人手握拳頭，大眾如何知道他已收回政綱？彭重申，他認為已經足夠，並說：「當時攝影師話擺啲有型啲嘅甫士。」

彭稱其初選成績差

周在盤問尾聲時，引述彭在其區議會工作報告中列出多項功績，以證他兌現選舉承諾，並為了成為立法會議員努力裝備自己。彭稱未必，因為他的初選成績「實在太難睇」，便要承擔責任。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022