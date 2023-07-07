初選案｜劉偉聰稱只從助理得知初選共識　如會用電子及實體選票

民主派初選案今（7日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，劉偉聰繼續作供，他稱因只出席過首次的初選協調會議，不知道會議達成任何共識。他曾從助理口中得知，應只是派多少隊出選，及會採用電子和實體選票等。法官質疑，這是劉第一次參選立法會，為何他會對這些事不感興趣。劉稱他當時認為知道這些已足夠。此外，警方在劉的辦公室搜出的初選論壇筆記，上面有寫「法治已死」。劉稱那非出自其手筆，又強調作為大律師的他，是不會說「法治已死」。



曾問助理協調會有何共識

劉偉聰今作供時，先講及初選報名表。就報名表中第二點為「我確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識，包括『民主派35+公民投票計劃』及其目標」。劉指，由於他只出席首個協調會議，不知達成什麼共旘，他遂問其助理，助理指為九西的勝選目標，初選後決定派出幾多隊出選，初選會採用電子選票和實體選票等。

被告劉偉聰稱，初選的協調會中，他只出席過首次會議，甚至不知有第二次會議，亦不知會上達成任何共識。(朱棨新攝)

認為計劃目標是要配合策略性投票

至於「民主派35+公民投票計劃」，劉稱他的理解是初選的名字，而不是指文件。至於當中所指的目標，他認為是選出參加立會選舉的參選人， 配合策略性投票，務求民主派在立會取得過半議席。

官質疑劉首次參選卻對初選不感興趣

對於劉稱他未有就共識等追問，法官陳慶偉質疑，劉當時是第一次參選立法會選舉，相關事情應很重要，但劉卻看似對很多事都不感興趣。劉強調他認為當時所知的已經足夠，亦不知道有另一次九西協調會議，因此無理由追問共識問題。

劉稱當時被認為唔係好黃

劉又指，其他人認為他「唔係好黃」。而他和競選團隊只預算在初選中排第五或六，結果亦如他們所料。劉又被問及其英文宣傳單張中，有「authoritarian pressure」一句。他解釋「authoritarian」是指中港政府，他想指兩政府未有維護一國兩制。

收到警方文件才知筆記內有寫法治已死

此外，在劉的區議員辦公室搜出一份聲稱為選舉論壇準備的筆記。筆記包括會對各出席的參選人的問題，包括問黃碧雲為何不簽初選立場確認書。劉稱該筆記非由他製作，當時沒有使用它。法官李運騰指，劉在論壇中曾稱「法治係唔會死」，筆記中卻有「法治已死」，劉強調他不會稱「法治已死」，又多番強調和筆記無關，不知由何人製作，他亦是收到警方文件，才得知該份筆記。

劉偉聰稱，他曾在首宗國安法案件代該案被告唐英傑(圖)，故有讀過國安法條文，並認為其證綱及宣傳品無違法。(資料圖片)

若被問五大訴求或會選擇如實作答

就他昨日指，不想他人知道他不支持五大訴求，因此沒有澄清他沒有簽署《墨落無悔》，以避免「選舉自殺」。但劉稱，若有人問起，他會承認沒有簽，並解釋，若避免不了，他會選擇如實作答。

認為其政綱及宣傳品均無違反國安法

國安法在港實施後，劉偉聰稱他代表首名被控國安法的被告唐英傑，因此有審閱條文。但他指，當時國安法是新的法例，他以普通法的角度考慮，並認為自己的政綱和宣傳品中沒有違反國安法的內容。在初選敗選後，他已停止競選活動。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022