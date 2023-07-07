初選案｜劉偉聰稱少用社交媒體　家中無電腦　強調是其生活方式

民主派35+初選案續審，被告劉偉聰今午(7日)接受控方盤問時稱，他不喜歡使用社交媒體，沒有使用WhatsApp，家中沒有電視和電腦，強調這是他選擇的生活方式。對方被質疑不使用WhatsApp，劉稱可提供密碼讓控方查看他被警方檢取的手機，惟他提供的密碼不符，控方仍無法開啟。劉又否認是抗爭派，又澄清他並非反對五大訴求，只是不支持。



劉偉聰已作供完畢，民主黨的黃碧雲最後決定將不出庭作證，下周將會由民協的施德來出庭自辯。



劉偉聰(左)作供完畢，與另一被告何啟明離開法庭時一同讓記者拍照。(朱棨新攝)

不會自視抗爭派

劉偉聰下午接受控方盤問時指，他不會自視為抗爭派。控方問他是否反對五大訴求，劉澄清他不是反對，只是不支持。

不用WhatsApp只用iMessage

劉又稱他沒有使用WhatsApp，因為他並不喜歡社交媒體。法官陳慶偉指本案中很多文件都是透過WhatsApp發佈文件。劉回應說他可透過助理得知相關情況，他亦有使用iMessage。

提供密碼卻未能開啟手機

劉又指，他被捕後手機被檢取，他亦可向控方提供手機密碼，以讓他們查閱其電話，但因密碼已是數年前使用，他不肯定是否準確，最終提供了一組4個數字的密碼，但控方指該手機需要6位數字的密碼，最終仍是無法查閱劉的手機。

初選期間無讀戴耀廷的中文文章

控方又問，於2020年3至4月期間，有否讀過戴耀廷就「35+」所寫的文章，劉說他除了讀過戴所寫《用愛及和平佔領中環》一文外，沒有看過戴以中文撰寫的文章。控方續問劉當時有否看過戴在Facebook的帖文，劉稱控方向他提供涉案文件後才看，又指他不看Facebook帖文。控方對其說法表示質疑，法官李運騰和陳慶偉稱他們也不看，陳官更稱他也沒有Instagram帳戶。

劉偉聰又指，他家中沒有電腦和電視，只有書本、音樂和貓，強調這是他選擇的生活方式。

劉作供完畢，代表黃碧雲的代表大律師指，黃將不會作供，施德來將於下周一作供。

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)