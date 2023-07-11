初選案｜施德來自認參選勝算低　營造激進氣氛望改民協保守形象

民主派初選案今（11日）下午於西九龍法院（暫代高等法院）續審，民協前主席的施德來繼續作供。他指，2020年6、7月時政治浪潮湧起，《墨落無悔》聲明書就運用否決權，帶動社會討論。同時，民協一向被指「左搖右擺」和「保守」。施因此因應當時的氣氛，在選舉策略上作出改變，表現得較進取和激進。他雖評估自己勝算低，但亦想改善民協的形象。



聲明書受關注故放入政綱

施德來講及他交初選提名表格時，把《墨落無悔》聲明書內容加入其政綱。施解釋，該聲明書在2020年6月時引起公眾關注，因此把聲明書放入政綱，以顯示他爭取五大訴求的形象較進取。法官陳仲衡問，此舉不能顯示施較其他人進取，施回應這是處理民協的形象，因民協常遭人指「左搖右擺」。此外，傳統泛民常被指為「輸打贏要」，施因此在政綱加入聲明書，強調他若在初選落敗，也不會參加正式選舉。

被告施德來，是民協的前主席。(朱棨新攝)

當時不覺共同綱領與初民動有關

施又指，6月14日收到有份推動初選的素人尤漢邦的電話，對方表示要準備一份公開聲明，要求參選人公開支持。尤於同月19日，把《共同綱領》傳給施。施同月20日交初選提名表格時，沒有夾附該文件，因當時不認為它與初選主辦單位民主動力有關。翌日，民主動力黎敬輝來電，表示要收取有簽名的共同綱領，施簽署後發送給黎。

認為共同綱領並非共識

他指，當時九東有一個秘書處推動初選，尤是成員之一，但施未能分辦《共同綱領》是來自尤或是秘書處。他認為尤準備《共同綱領》時，參考九東的協調機制文件，因兩者都有相似的字眼，如「積極運用」等。施稱同意《共同綱領》的內容。就《共同綱領》提及的運用否決權，他認為此非共識，但覺得是彈性。

營造激進氣份是其選舉策略

法官李運騰問，是否同意施在選舉論壇表現得進取和激進，施指此是他刻意營造，並解釋因應當時的氣氛，而在選舉策略上作出改變，包括考慮當時《墨落無悔》聲明書就運用否決權，迫使特首回應，帶動社會討論。他否認此屬民協的立場，強調是其選舉策略部署。

施德來稱，他與另一被告何啟明雖然同屬民協，但兩人的競選團隊獨立運作。(資料圖片)

無甚知名度需增曝光率

他自言在九東無甚知名度，需要做一些事引起公眾關注和討論，增加曝光率。同時，2020年6月中時，政治浪潮湧起，民協一向予人「保守」的感覺，其定性難以取得民主派支持者支持。施雖然認為自己在初選中勝算低，但亦想改善民協形象。

與何啟明的競選團隊獨立運作

李官問，他當時是否作出改變，以取悅選民，施回應是視乎當時的氣氛作調整，而2020年6、7月時，關係比較緊張，施遂表現得較進取。施亦強調，民協的宗旨和信念沒有改變。而同屬民協的何啟明，當時參加九西初選，兩人的競選團隊亦獨立運作。他因此打算在選舉論壇表現進取的形象，並擬定自己講及政治議題，而非民生議題。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)