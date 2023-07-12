初選案｜論壇說否決所有議案屬爆肚　施德來稱當時基層也不滿政府

民主派初選案今（12日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，民協前主席施德來繼續作供，提到他在選舉論壇時曾說：「否決政府所有議案。」施解釋那是「爆肚」，因他在民主黨主席胡志偉之後發言，胡說了會運用否決權，他即感到壓力，認為要表現得更進取，若他在那時談及民生，有如「政治自殺」，其黨也難以繼續，且當時基層和溫和民主派都對政府不滿，民協表現亦需接近民情。



若在論壇講民生將不獲關注

施德來說，在出席選舉論壇前曾分析其他參選對手，並有準備發言方向和重點。由於初選是集中討論政治議題，若他講及民生議題，將不獲關注，因此他計劃在論壇表示以否決預算案，爭取五大訴求。此外，國安法、DQ(取消參選資格)和「攬炒」等都是當時熱門的政治詞語，他亦準備在論壇中使用，以顯示自己和民協較進取。

施德來(前)稱他在選舉論壇說否決政府所有議案，是受現場氣氛影響下爆肚說出。(朱棨新攝)

主持以怯形容民協

施續指，民協一向被指取態保守，在論壇中有主持甚至以「怯」形容民協，他想在論壇改善民協的形象。而民協重視協商，被指為「又傾又砌」，他在論壇時否認。由於民主黨和民協的票源相近，所以當時亦想向民主黨的胡志偉發問。

發言曾稱否決所有政府議案

庭上展示施在論壇發言的謄本，包括他當時曾稱：「因為今日既中共，我地無討論既空間、冇談判既餘地，只有抗爭到底，入到議會裏面， 我地大家都要否決財政預算案，大家都要否決政府所有既議案。」

施解釋受現場氣氛影響爆肚

施庭上解釋，他原本計劃發言時稱，會以否決預算案來爭取五大訴求。惟在正式論壇時，胡志偉較他先發言，胡當時未有簽《墨落無悔》聲明書，但胡也說：「會用我地嘅否決權。」「快必」譚得志的發言就更進取，施稱臨場感到壓力下「爆肚」說出：「否決政府所有議案。」施又稱，他在爭取失業救濟金等議題上是無理由否決的，他現在回看當時表現亦覺得不合理。

施德來稱，民主黨的胡志偉(圖)發言時也提及會運用否決權，令他感到壓力。

當時提談判屬政治自殺

法官李運騰指，施一直相信談判，但在論壇卻說：「無談判餘地。」施說當時民主派支持者對政府不滿，如果他表示和政府談判，不單是他本人的「政治自殺」，民協亦難以繼續運作。因此，若時任特首不回應五大訴求，施都不可以在論壇稱不會否決預算案。他強調當時最基層、溫和的民主派都對政府不滿，施說：「我地(民協)都要表現接近民情」。法官陳慶偉問，施在論壇的說法是政治語言，並非反映其真實意圖，施同意。

否認想攻擊中央只是表達較誇張

庭上亦播放施於2020年6月上載至YouTube的影片「區政好書」，當中他稱：「在制度內同中共角力，爭取最大自治空間。」施強調反對香港獨立，一國兩制和高度自治是他一貫的信念，不想變成「一國一制」，在制度內角力也是指一國兩制內。李官問，他是否想攻擊中央政府，以提升自己的知名度，他否認，並指非攻擊中央政府，但指中央政府以直接方式頒布國安法並在港實施，港人擔心民主等空間收窄，他表達此擔憂時，用了誇張的形容。

施強調無顛覆國家的意圖

施德來於國安法頒佈後，收到戴耀廷的訊息，戴認為否決預算案沒有違反國安法。施亦審視他論壇上的發言。由於他相信否決預算案屬《基本法》賦予的權力，不認為屬嚴重干擾阻撓破壞香港特區政權機關依法履行職能。施稱他看不到戴有顛覆國家的意圖，他自己亦沒有此想法。

盡力爭取五大訴求便不算欺騙選民

法官李運騰問，施在論壇稱會否決預算案，但實際上不會否決，是否屬欺騙選民。施否認，強調否決預算案屬談判籌碼。即使最終未有否決，若自己盡力爭取五大訴求，亦非欺騙選民。法官陳慶偉問，以時任特首林鄭月娥的性格，是否認為她會回應五大訴求，施回應指即使林鄭未有回應，對方亦「欠香港人一個道歉」。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)