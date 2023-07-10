聾啞抑鬱漢出院翌日墮樓亡　專家指評估缺兩記項　自殺風險出偏差

患抑鬱症的聾啞漢在葵涌醫院留院兩星期出院，翌日即墮樓身亡，死因案就其死因作研訊，精神科專家今(10日)出庭作供，並指聾啞漢入院時，護士評估他的自殺風險只屬中度，但記錄未提及他的妻子已逝，並有經濟問題，若有此兩記項，自殺風險便屬高度，故認為資料準確也非常重要。



死者鍾志強(58歲)，於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6 日下午出院，翌日早上在住所墮樓身亡。

家人質疑靠筆紙溝通未到位

死者家人質疑，鍾入院和出院都有手語傳譯員協助溝通，但住院期間沒有，鍾住院期間與醫護只能以紙筆溝通，質疑其溝通是否準確及「到位」。

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受疫情影響手語傳譯難安排

精神科專家曾淑鈞作供時亦稱，鍾只有小學四年級的教育程度，若醫護的寫法深入和詳細，質疑鍾是否能明白。然而因當時受疫情影響，院方安排手語傳譯員有困難，且當時疫苗尚未研發，可以理解院方較小心處理，但認為或可安排視像通話協助。

護士評估未附兩記項

此外，護士在鍾於入院時，就他的自殺風險評估是 7 分，屬中度。曾說該評估沒有紀錄鍾的妻子已逝，且鍾亦面對經濟問題。若評估附有這兩項紀錄，相關風險便屬高度，曾認為這些資亦具重要性。曾又指，相關紀錄沒有講及護士用了多少時間向鍾的家屬講解出院後的照顧計劃，指該些資訊多，對他們較複雜，質疑家屬是否有時間消化。

案件編號：CCDI-373/2020