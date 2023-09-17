南生圍蘆葦床遭倒廢料逾十載 沿岸變停車場 揭霸官地違例填土
南生圍擬議濕地保育公園研究範圍內，多幅魚塘遭破壞，除了涉及私人土地（見另稿），在山貝村和南生圍橫水渡交界的政府土地，亦多次被揭發懷疑在蘆葦床上，非法棄置建築廢料和霸佔官地，情況持續至少十多年，近年情況更變本加厲，受影響範圍更不斷擴大，面積達近1,300平方米，沿路一帶更被霸佔成為「停車場」。
地政總署證實，該處曾涉及非法霸佔官地及傾倒建築廢料，近日再度故態復萌，再將採取執管行動。
長春社高級公共事務經理李少文指，政府已證實該處遭受長年累月的破壞，但卻一直無修復，批評是無妥善管理好官地，而且該地極具生態價值，毋須收地便可發展成濕地保育公園，促請政府盡快訂下修復土地的範圍及時間表，保育這個罕有公眾能輕易前往的高生態價值地。
受影響土地位於山貝村以北一帶為「鄉村式發展」地帶，入目可見一大片蘆葦床，屬於政府土地，與南生圍的自然保育區僅相隔一條山貝河，東邊則連接大片魚塘，亦有大幅蘆葦在塘壆生長，該處已被納入南生圍濕地保育公園研究範圍。
長春社高級公共事務經理李少文指，該處生態價值極高，在冬季時間有大量候鳥在該處覓食，包括多種野鴨，鷺鳥、鸕鶿等，他們更曾錄得逾50隻黑臉琵鷺，顯示該區有極高生態價值。
▼ 山貝村以北蘆葦床，2000年11與2023年3月的變化 ▼
但李少文指出，該處不斷遭受破壞，並早在2010年2月發現，山貝村以北、政府土地上的蘆葦床，有多宗懷疑非法棄置拆建廢料和霸佔官地的情況，近年情況更變本加厲，雖然長春社曾向地政總署投訴，但情況一直無改善。
《香港01》記者翻查Google Earth衞星圖，發現該處一帶蘆葦床在2000年仍相當完整，兩年後開始出現破壞跡象，幾年後重回綠油油的景象；但在2011年開始，再有大片土地被破壞，隨後情況每況愈下，受影響範圍面積增至近1,300平方米，沿岸更淪為「停車場」。
規劃署回覆查詢時指，署方曾就相關違規情況接獲投訴，並在今年中到該地視察，發現該處涉及違例填土／填塘工程，但未有發現相關負責人，故已於6月21日將個未轉介元朗地政處及環境保護署跟進。
地政總署表示，元朗地政處以往曾接獲有關元朗山貝村附近官地，被非法佔用及傾倒建築廢料的投訴，並已採取土地管制行動，包括移走建築廢料、臨時構築物等，處方近日再派員視察，發現類似違規情況重現，將會跟進及採取適當土地執管行動。
環保署則表示，懷疑有違規堆填的政府土地佔地約0.1公頃，接獲規劃署轉介後，已多次派員到現場調查，發現有車輛停泊在有關地點上，惟無發現任何堆填活動，卻在有關地點的垃圾收集點附近發現有不同類別的棄置廢物，故已聯絡食環署跟進及妥善處置廢物。
李少文表示，政府已承認該處遭受長年累月的破壞，惟政府並無進行修復，批評是地政總署並無妥善管理官地，「你自己話嗰度有個價值，成個範圍都係蘆葦床，點解你唔劃返出嚟呢？」他強調，該處一帶均極具生態價值，有潛質可發展成為濕地公園，「連收（地）都唔知，個魚塘根本就係政府，點解唔順理成章，成為濕地公園呢？對原居民無實際上嘅損失，都唔會少咗地去起樓。」