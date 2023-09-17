南生圍蘆葦床遭倒廢料逾十載　沿岸變停車場　揭霸官地違例填土

南生圍擬議濕地保育公園研究範圍內，多幅魚塘遭破壞，除了涉及私人土地（見另稿），在山貝村和南生圍橫水渡交界的政府土地，亦多次被揭發懷疑在蘆葦床上，非法棄置建築廢料和霸佔官地，情況持續至少十多年，近年情況更變本加厲，受影響範圍更不斷擴大，面積達近1,300平方米，沿路一帶更被霸佔成為「停車場」。

地政總署證實，該處曾涉及非法霸佔官地及傾倒建築廢料，近日再度故態復萌，再將採取執管行動。

長春社高級公共事務經理李少文指，政府已證實該處遭受長年累月的破壞，但卻一直無修復，批評是無妥善管理好官地，而且該地極具生態價值，毋須收地便可發展成濕地保育公園，促請政府盡快訂下修復土地的範圍及時間表，保育這個罕有公眾能輕易前往的高生態價值地。



李少文指，早在2010年2月發現，山貝村以北、政府土地上的蘆葦床出現多宗懷疑非法棄置拆建廢料和霸佔官地的情況，近年情況更變本加厲。（長春社提供）

受影響土地位於山貝村以北一帶為「鄉村式發展」地帶，入目可見一大片蘆葦床，屬於政府土地，與南生圍的自然保育區僅相隔一條山貝河，東邊則連接大片魚塘，亦有大幅蘆葦在塘壆生長，該處已被納入南生圍濕地保育公園研究範圍。

長春社高級公共事務經理李少文指，該處生態價值極高，在冬季時間有大量候鳥在該處覓食，包括多種野鴨，鷺鳥、鸕鶿等，他們更曾錄得逾50隻黑臉琵鷺，顯示該區有極高生態價值。

▼ 山貝村以北蘆葦床，2000年11與2023年3月的變化 ▼



但李少文指出，該處不斷遭受破壞，並早在2010年2月發現，山貝村以北、政府土地上的蘆葦床，有多宗懷疑非法棄置拆建廢料和霸佔官地的情況，近年情況更變本加厲，雖然長春社曾向地政總署投訴，但情況一直無改善。

《香港01》記者翻查Google Earth衞星圖，發現該處一帶蘆葦床在2000年仍相當完整，兩年後開始出現破壞跡象，幾年後重回綠油油的景象；但在2011年開始，再有大片土地被破壞，隨後情況每況愈下，受影響範圍面積增至近1,300平方米，沿岸更淪為「停車場」。

規劃署回覆查詢時指，署方曾就相關違規情況接獲投訴，並在今年中到該地視察，發現該處涉及違例填土／填塘工程，但未有發現相關負責人，故已於6月21日將個未轉介元朗地政處及環境保護署跟進。

地政總署表示，元朗地政處以往曾接獲有關元朗山貝村附近官地，被非法佔用及傾倒建築廢料的投訴，並已採取土地管制行動，包括移走建築廢料、臨時構築物等，處方近日再派員視察，發現類似違規情況重現，將會跟進及採取適當土地執管行動。

環保署則表示，懷疑有違規堆填的政府土地佔地約0.1公頃，接獲規劃署轉介後，已多次派員到現場調查，發現有車輛停泊在有關地點上，惟無發現任何堆填活動，卻在有關地點的垃圾收集點附近發現有不同類別的棄置廢物，故已聯絡食環署跟進及妥善處置廢物。

長春社高級公共事務經理李少文。（資料圖片／余俊亮攝）

李少文表示，政府已承認該處遭受長年累月的破壞，惟政府並無進行修復，批評是地政總署並無妥善管理官地，「你自己話嗰度有個價值，成個範圍都係蘆葦床，點解你唔劃返出嚟呢？」他強調，該處一帶均極具生態價值，有潛質可發展成為濕地公園，「連收（地）都唔知，個魚塘根本就係政府，點解唔順理成章，成為濕地公園呢？對原居民無實際上嘅損失，都唔會少咗地去起樓。」