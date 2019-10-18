【同性婚姻】女同志指港欠同性契結法求覆核　官裁敗訴但促作檢討

本港首宗同性婚姻司法覆核早前在高等法院審理，代號MK的女同志要求港府若無法確立同性伴侶的婚姻地位，則需以民事結合等方式確立同性伴侶在法律上的地位。女同志一方在聆訊指，現時政府做法有違公平原則，少數人的權利也應受到保障，政府方卻反駁指有關爭議應由立法機關處理，而非法庭。聆訊完結後約5個月，高等法院今（18日）頒下判詞，裁定申請人敗訴，有促政府就相關事宜作檢討。

官促政府應全面檢討有關事項

法官周家明在判詞指，留意到社會對同性婚姻或民事結合等方式，均有截然相反的意見，惟法庭並不會對有關社會、道德或宗教爭議提出看法，在本案只是單憑法律原則作裁決。不過，法庭認為政府應全面檢討有關事項，否則相關的法例、政策會再次被指涉及歧視而受到挑戰，而當中亦會浪費了許多時間及成本。

女同志MK就香港未有容許同性契結的法例，提出司法覆核。(資料圖片)

申請人為MK（29歲），答辯人為香港特別行政區。申請人在聆訊期間由資深大狀李志喜代表，政府則由資深大狀黃繼明代表。

申請人質疑傳統不一定正確

申請人在聆訊時指，香港現只許男女的異性婚姻，認為有違平等原則，政府以傳統文化限制婚姻的定義，將婚姻與建立家庭、生育掛勾，質疑傳統不一定是正確，更比喻政府拒讓同性伴侶成婚，猶如私人俱樂部的守門員，將同性伴侶拒於門外。

認為毋須等到大眾共識

她又認為毋須等到大眾達到共識才改變制度，強調少數人的權利理應受保障，同性伴侶也會繳稅，卻不能享受合法婚姻帶來的權利是不公道的做法。

政稱無保釋同性婚姻的責任

政府方卻反駁稱，《基本法》第37條所保障的只是異性婚姻，重申按法例政府沒有保障同性婚姻的責任，而此事亦不屬法庭事務，應交由立法處理。對於愈來愈多國家批准同性結婚，亦未能成為申請理據。

婚姻觀念涉及社會須小心處理

政府又認為，若此案申請獲批，會削弱條文的保障原意。他指從立法的歷程看來，條文中的婚姻一直是指異性婚姻，結婚不單單是兩個人的事，還有影響其社會地位、社會構成等，須小心處理。

案件編號：HCAL1077/2018