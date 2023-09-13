ChatGPT｜私隱署使用AI聊天機械人自保10招 籲用假名刪對話紀錄
撰文：陶嘉心
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人工智能AI聊天機械人ChatGPT最近成為全球熱話，早前有調查指，近八成受訪香港青年曾使用生成式人工智能AI工具，如ChatGPT。私隱專員公署今日（13日）發出《使用AI聊天機械人「自保」十招》，私隱專員鍾麗玲表示，用戶使用這些工具時應同時知道怎樣保障自己個人資料私隱。
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私隱專員公署「自保」10招包括三大項目10個範疇：
在登記或使用前
第1招︰細閱私隱政策、使用條款及其他有關處理資料的政策
．了解個人資料會如何被收集、儲存、使用及分享
第2招︰慎防假冒的AI聊天機械人的應用程式和釣魚網站
．只透過官方渠道使用AI聊天機械人及從官方應用程式商店下載程式
第3招︰調整設定選擇拒絕分享聊天紀錄（如有的話）
．避免被儲存及用作AI模式型訓練
與AI聊天機械人對話時
第4招︰不要分享自己及他人的個人資料
．因為對話紀錄或會被儲存及用作AI模式型訓練，考慮使用暱稱或假名，避免向AI聊天機械人提供真實姓名
第5招︰如有需要，提交改正或移除資料要求
．用以改正或移除AI聊天機械人生成的不準確個人資料
第6招︰對網絡安全威脅提高警覺
．使用安全的網絡連接AI聊天機械人，將裝置系統及軟件更升至最新版本
第7招︰刪除聊天紀錄中不需要保留的對話及不再使用的帳戶
．減低資料外洩風險
安全及負責任地使用AI聊天機械人
第8招︰謹慎使用AI聊天機械人提供的資料
．慎防AI聊天機械人誤導、虛假、或含有歧見與偏見的資料，透過其途徑查證資料準確性，亦要避免在侵犯知識產權下使用有關資料
第9招︰不要分享機密資料和檔案
．機構應就工作上使用AI聊天機械人發出清晰的內部政策及指引
第10招︰老師或家長應在同學與AI聊天機械人對話時從旁指導
．老師或家長可指示AI聊天機械人提供適齡的回應，以減低兒童接觸不當內容的機會